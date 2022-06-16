ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (113-й день) | Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Coca Cola уходит из России

ISW: российские власти сталкиваются с сопротивлением жителей захваченных территорий.

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Основанием для внесения в черный список в Лондоне назвали его „поддержку российской военной агрессии в Украине“.

Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. „Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки топлива в Саудовскую Аравию. В действительности, скорее всего, грузы поступили из России“, - сообщает агентство со ссылкой на управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой компании FGE Имана Насери.

В Нидерландах, по данным спецслужб, российский разведчик устроился на работу в суд, расследующий военные преступления в Украине. Его задержали. Гражданина России, который выдавал себя за бразильца, задержали в апреле, когда он прилетел из Бразилии в Нидерланды. По утверждению нидерландской разведки, этот человек, которого спецслужба назвала Сергеем Владимировичем Черкасовым, работал на ГРУ Минобороны РФ.

Владимир Зеленский — об итогах встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. „Наша главная сила и самое эффективное оружие — это объединение. В ходе встречи мы обсудили продолжение и усиление обороны Украины, экономическую поддержку нашего государства и послевоенное восстановление, противодействие продовольственному кризису и последующее санкционное давление на Россию. Особое внимание было уделено вопросам будущего Европы и европейской интеграции нашей страны“. Спасибо [президенту Франции] Эммануэлю Макрону, [канцлеру Германии] Олафу Шольцу, [премьер-министру Италии] Марио Драги и [президенту Румынии] Клаусу Йоханнису за переговоры! Готовимся к новым важным решениям для усиления Украины и усиления безопасности в Европе“, - написал Зеленский в своем „Инстаграме“.

После встречи с Зеленским лидеры Германии, Италии, Франции и Румынии поддержали заявку Украины в ЕС.

В России прекратят производство и продажу Coca-Cola и других напитков под брендами, принадлежащими Coca-Cola Company.

Украинская разведка сообщает, что получила доступ к документации Крымского моста. Украинская разведка утверждает, что у нее есть вся техническая документация, связанная с мостом: его инфраструктура, схемы съездов и заездов, устройство опор, рельеф местности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил что Британия отремонтировала и отправляет Украине больше двадцати самоходных 155-мм орудий. „Мы отправляем больше двадцати 155-мм самоходных орудий, которые мы купили на международном рынке и отремонтировали. Они уже начали поступать, и они намного более дальнобойные“, - сказал Уоллес журналистам в четверг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Украинские власти сообщают, что ночью российские войска обстреляли Донецкую и Сумскую области.

В украинских школах перестанут изучать русских писателей Об этом пишет украинское издание „Страна“ со ссылкой на документы рабочей группы по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе - она работает при министерстве образования Украины. Таким образом, из украинской школьной программы должны исчезнуть произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Чехова, Булгакова, Короленко.