16.06.2022, 19:36
ГАЛЕРЕЯ | В резиденции американского посольства отметили большой юбилей дипотношений с Эстонией и День независимости США(5)
В резиденции посольства США на Маарьямяги сегодня отметили сразу два события: 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Эстонской Республикой и США, а также 246-ю годовщину независимости США.
На прием к временному поверенному посольства США Брайану Рораффу были приглашены множество гостей как из Эстонии, так и из США.
Гостям предложили 60-килограммовый клубничный торт. Присутствующих развлекал духовой квинтет американских ВМФ.
В 15.45 в Таллинне можно было наблюдать также полет на низкой высоте двух истребителей ВВС США F-35, которые постоянно базируются на военно-воздушной базе США в Рамштайне (Германия).