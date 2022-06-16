ГАЛЕРЕЯ | В резиденции американского посольства отметили большой юбилей дипотношений с Эстонией и День независимости США

На прием к временному поверенному посольства США Брайану Рораффу были приглашены множество гостей как из Эстонии, так и из США.

В 15.45 в Таллинне можно было наблюдать также полет на низкой высоте двух истребителей ВВС США F-35, которые постоянно базируются на военно-воздушной базе США в Рамштайне (Германия).