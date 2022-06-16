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16.06.2022, 19:36

ГАЛЕРЕЯ | В резиденции американского посольства отметили большой юбилей дипотношений с Эстонией и День независимости США

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В резиденции посольства США на Маарьямяги сегодня отметили сразу два события: 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Эстонской Республикой и США, а также 246-ю годовщину независимости США.

На прием к временному поверенному посольства США Брайану Рораффу были приглашены множество гостей как из Эстонии, так и из США.

Гостям предложили 60-килограммовый клубничный торт. Присутствующих развлекал духовой квинтет американских ВМФ.

В 15.45 в Таллинне можно было наблюдать также полет на низкой высоте двух истребителей ВВС США F-35, которые постоянно базируются на военно-воздушной базе США в Рамштайне (Германия).

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