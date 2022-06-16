Российский шпион пытался внедриться в Международный уголовный суд(3)
Российская военная разведка ГРУ пыталась внедрить своего шпиона в Международный уголовный суд (МУС) в Нидерландах. 36-летний офицер ГРУ, воспользовавшись поддельным бразильским паспортом, получил место практиканта в МУС, но был разоблачен нидерландской спецслужбой AIVD и задержан сразу по прибытии в амстердамский аэропорт Схипхол, сообщили в AIVD в четверг, 16 июня.
Международный уголовный суд в настоящее время расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине после вторжения 24 февраля. По мнению AIVD, разоблаченный российский шпион мог причинить МУС большой ущерб. „Угроза, исходившая от офицера ГРУ, была потенциально очень высокой, он пользовался хорошо разработанным прикрытием, скрывая любые связи с Россией и особенно с ГРУ“, - отметили в нидерландской спецслужбе.
Как пишет DW, разоблаченного шпиона ближайшим самолетом отправили обратно в Бразилию. В AIVD отметили, что раскрыть разведчика удалось благодаря сотрудничеству разных международных структур. Этот инцидент произошел еще в апреле, но сообщено о нем было лишь теперь. Другие детали не приводятся.