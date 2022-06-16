Российский шпион пытался внедриться в Международный уголовный суд

Международный уголовный суд в настоящее время расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине после вторжения 24 февраля. По мнению AIVD, разоблаченный российский шпион мог причинить МУС большой ущерб. „Угроза, исходившая от офицера ГРУ, была потенциально очень высокой, он пользовался хорошо разработанным прикрытием, скрывая любые связи с Россией и особенно с ГРУ“, - отметили в нидерландской спецслужбе.