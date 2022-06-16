В Киеве проходит встреча Зеленского с Шольцем, Макроном и Драги

Президент Украины Владимир Зеленский принял в четверг, 16 июня, прибывших с визитом солидарности в Киев канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса. Встреча политиков проходит за круглым столом, сообщает dpa.

Ранее в этот день европейские политики посетили город Ирпень близ украинской столицы. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

После ухода российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или убитых оккупантами.

Европейские политики потрясены увиденным в Ирпене

Олаф Шольц осудил в Ирпене „жестокость“ российской военной агрессии и заявил о „бессмысленном насилии“ российских войск. „Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию“, - подчеркнул канцлер ФРГ. Разрушения в Ирпене являются, по его словам, „очень важным напоминанием“ о том, что что-то нужно делать, чтобы прекратить „эту ужасную войну“, которую Россия ведет „с величайшей жестокостью, не обращая внимания на человеческие жизни“.

Эмманюэль Макрон во время посещения Ирпеня подчеркнул, что там были совершены „массовые убийства и военные преступления“. „Это - героический город, отмеченный клеймом варварства“, - добавил французский президент.

Поддержка Украины будет оказываться, пока это будет необходимо