16.06.2022, 15:27
ФОТО | Перевозивший мини-дом грузовик съехал с дороги и перевернулся
Сегодня в 10:13 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Сипа в волости Мярьямаа в Рапламаа грузовик Scania съехал в канаву.
По предварительным данным, водитель отвлекся на то, чтобы выключить в грузовике свет, в результате чего транспортное средство отклонилось на мягкую поверхность и стало неуправляемым. В итоге грузовик съехал в канаву и перевернулся на бок. В качестве груза он вез модульный мини-дом.
В машине находилось два человека, но они не пострадали.