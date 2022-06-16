ЧП и криминал
16.06.2022, 15:27

ФОТО | Перевозивший мини-дом грузовик съехал с дороги и перевернулся

 

Сегодня в 10:13 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Сипа в волости Мярьямаа в Рапламаа грузовик Scania съехал в канаву.

По предварительным данным, водитель отвлекся на то, чтобы выключить в грузовике свет, в результате чего транспортное средство отклонилось на мягкую поверхность и стало неуправляемым. В итоге грузовик съехал в канаву и перевернулся на бок. В качестве груза он вез модульный мини-дом.

В машине находилось два человека, но они не пострадали.

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RusDelfi
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