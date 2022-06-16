ФОТО | Перевозивший мини-дом грузовик съехал с дороги и перевернулся

По предварительным данным, водитель отвлекся на то, чтобы выключить в грузовике свет, в результате чего транспортное средство отклонилось на мягкую поверхность и стало неуправляемым. В итоге грузовик съехал в канаву и перевернулся на бок. В качестве груза он вез модульный мини-дом.