НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

В финале Кубка Стэнли 2022 встречаются „Колорадо Эвеланш“ и „Тампа-Бэй Лайтнинг“. В составе „Эвеланш“ выступает российский форвард Валерий Ничушкин, за „Тампу“ играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. По традиции НХЛ все игроки клуба-победителя, могут брать трофей на несколько дней в свое пользование.

„Мы уже сообщили клубам, что Кубок Стэнли не поедет в Россию или в Белоруссию в этом году. Возможно, в будущем мы дадим игрокам такую возможность“, — цитирует Дэйли журналистка ESPN Кристен Шилтон.

Василевский, Сергачев и Кучеров двукра

Василевский, Сергачев и Кучеров двукратные обладатели Кубка Стэнли в составе „Тампы“. На данный момент „Колорадо“ ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0.