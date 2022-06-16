ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ открыт новый супермаркет

„За последние два года сеть Selver сильно выросла. Еще два года назад у Selver было 53 магазина. После приобретения ABC Supermarkets количество магазинов превысило 70, что подняло Selver на вторую позицию на рынке Эстонии. Priisle Selver – это первый за последние годы супермаркет Selver в совершенно новом месте, который мы долго подготавливали, и появления которого с нетерпением ждали местные жители. Мы рассматриваем Прийсле как перспективное место для жилой и коммерческой застройки“, – сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

Priisle Selver расположен на первом этаже десятиэтажной новостройки Priisle Kodu. Формат магазина – супермаркет с ассортиментом, насчитывающим около 10 000 наименований продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Общая площадь магазина составляет 1500 квадратных метров.

Во всем магазине используются светодиодные технологии, а при выборе техники для магазина предпочтение отдавалось экологически чистым решениям. Весь холодильный парк магазина работает на основе холодильной системы на CO2, что обеспечивает до двадцати процентов экономии энергии по сравнению с более старыми аналогами. Остаточное тепло от холодильников в свою очередь используется в вентиляционной системе для отопления здания и подогрева бытовой воды.

В конце этого лета Selver откроет еще один магазин в Tabasalu Keskus. В следующем году сеть пополнится гипермаркетом в торговом парке IKEA близ Таллиннской окружной дороги, в деревне Курна.