Опасная тенденция? Потребитель все чаще ищет в магазинах дешевые продукты питания(1)
В условиях резкого роста цен всем нам приходится прилагать максимальные усилия для сохранения производства и потребления качественных отечественных пищевых продуктов, отмечает председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.
„Сети магазинов сообщают нам о том, что все товары продолжают покупать, однако потребители скорее смотрят на более дешевые изделия – люди начали все больше искать желтые ценники, указывающие на скидку. Данная тенденция вызывает беспокойство, и к ней нужно отнестись со всей серьезностью. В более дешевых, например, мясных изделиях зачастую, к сожалению, используется малоценное заменяющее вещество костно-мясная масса, и это отнюдь не способствует сбалансированному питанию. Лучше потреблять немного меньше, но всегда качественно“, – отмечает Круустюк.
По его словам, разные группы товаров подорожали по-разному, и, к счастью, повышение цены всей продуктовой корзины пока еще не достигло 20%, подобно общей инфляции. „Тем не менее, происходящее в настоящее время влияет как на доступность сырья, так и на цену конечной продукции. Это влияние будет ощущаться и далее как в текущем, так и в следующем году, и делать более долгосрочные прогнозы, к сожалению, сейчас невозможно, – добавил Круустюк. – Во имя потребителей мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать рост цен. Однако мы должны учитывать и то обстоятельство, что рост цен еще не достиг потребителей в полной мере, и свой предел есть у каждого. В столь сложных условиях некоторые потребители или производители могут сломаться и начать делать уступки в плане качестве. Мы поставили перед собой дополнительную задачу – в части качества продукции не должно быть никаких компромиссов. Именно поэтому мы не используем ни в одном из наших изделий костно-мясную массу“.
Круустюк подчеркивает, что с позиции пищевой безопасности важно при любой возможности предпочитать отечественную продукцию анонимному импортному товару. Это позволяет обеспечить доступность качественной отечественной продукции по разумной цене намного эффективнее. „В столь исключительно сложных условиях отечественное производство и доступность качественной пищевой продукции находятся под ударом, так как люди зачастую делают выбор исходя из цены, и в связи с ценовым давлением порой начинают отдавать предпочтение анонимной еде, произведенной где-то далеко и обладающей более низким качеством, – комментирует Круустюк. – Конкурирующие с нами европейские страны активно стимулируют местное производство пищевой продукции с помощью различных мер – от налоговой политики, до гарантии газоснабжения. Из-за этого наше положение осложняется еще больше. Уже сейчас мы должны поддержать своих производителей на всех уровнях, чтобы отечественная и качественная пища была доступа для всех групп общества“.
Nõo Lihatööstus – это крупнейший и самый инновационный производитель мясной продукции в Эстонии, основанный на отечественном капитале. В прошлом году производство Nõo Lihatööstus удостоилось звания Семейного предприятия года на конкурсе лучших предприятий, проводимым Фондом развития предпринимательства (EAS), Эстонской сельскохозяйственно-торговой палатой и Центральным союзом работодателей Эстонии. Ассортимент Nõo Lihatööstus включает мясные изделия, удостоенные более чем 400 различных наград. Nõo Lihatööstus со своими 200 работниками является одним из важнейших работодателей в Южной Эстонии.