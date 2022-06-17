Опасная тенденция? Потребитель все чаще ищет в магазинах дешевые продукты питания

„Сети магазинов сообщают нам о том, что все товары продолжают покупать, однако потребители скорее смотрят на более дешевые изделия – люди начали все больше искать желтые ценники, указывающие на скидку. Данная тенденция вызывает беспокойство, и к ней нужно отнестись со всей серьезностью. В более дешевых, например, мясных изделиях зачастую, к сожалению, используется малоценное заменяющее вещество костно-мясная масса, и это отнюдь не способствует сбалансированному питанию. Лучше потреблять немного меньше, но всегда качественно“, – отмечает Круустюк.

По его словам, разные группы товаров подорожали по-разному, и, к счастью, повышение цены всей продуктовой корзины пока еще не достигло 20%, подобно общей инфляции. „Тем не менее, происходящее в настоящее время влияет как на доступность сырья, так и на цену конечной продукции. Это влияние будет ощущаться и далее как в текущем, так и в следующем году, и делать более долгосрочные прогнозы, к сожалению, сейчас невозможно, – добавил Круустюк. – Во имя потребителей мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать рост цен. Однако мы должны учитывать и то обстоятельство, что рост цен еще не достиг потребителей в полной мере, и свой предел есть у каждого. В столь сложных условиях некоторые потребители или производители могут сломаться и начать делать уступки в плане качестве. Мы поставили перед собой дополнительную задачу – в части качества продукции не должно быть никаких компромиссов. Именно поэтому мы не используем ни в одном из наших изделий костно-мясную массу“.