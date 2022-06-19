Избивший женщину подросток: я не жестокий убийца. Если бы я обратился к психиатру, этого бы не случилось

Кевин*, закончивший десятый класс с отличием, рассказал о том, что после того, как в декабре 2020 года он расстался с любимой, с которой их связывали длительные отношения, он впал в глубокую депрессию.

„Я и до этого отличался от других, но теперь мне хотелось убить себя. Но я не решился наложить на себя руки. И тогда мне пришла в голову мысль убить другого человека. Мне бы следовало пойти к психиатру, но я не обратился. Немногие знакомые, которым я говорил, что у меня депрессия, советовали обратиться к врачу, но я полагал, что это состояние само пройдет. Вскоре меня стали одолевать навязчивые идеи. Я не психиатр и не могу утверждать, что они были вызваны депрессией. Но я уверен, если бы обратился к психиатру, я бы никогда не совершил это преступление“, - уверен Кевин.