19.06.2022, 16:54
Избивший женщину подросток: я не жестокий убийца. Если бы я обратился к психиатру, этого бы не случилось(9)
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Недавно еженедельник Eesti Ekspress опубликовал статью, в которой рассказывалось о подростке, напавшем в Нымме с бейсбольной битой на проходившую мимо женщину. Уже после выхода статьи юноша и его мать рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются молодые люди с психическими расстройствами, а также о том, что со своими проблемами они остаются один на один.