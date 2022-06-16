„Проблемы остались в прошлом!“ Эксперт опровергает мифы об арендной форме трудоустройства

Также довольно распространена такая форма сотрудничества, когда какое-то предприятие хочет нанять сотрудника через фирму арендной рабочей силы, но спустя какой-то период этого работника уже готовы взять в свой штат на постоянной основе. „Такую стратегию используют многие предприятия, у которых нет своего отдела кадров, и поэтому они хотят убедиться, что новый работник им подходит и только тогда - примерно через полгода - его в полном смысле слова возьмут к себе на работу“.

„Возможно, но не обязательно“, — говорит Кадак, объясняя принцип временной работы: человек имеет трудовой договор с предприятием, предоставляющим временную работу, которое ищет подходящую для работника занятость согласно его профессии и условиям труда. „Иногда это действительно краткосрочная работа, но, когда она заканчивается, человек не остается без работы, потому что договор с предприятием арендной рабочей силы не прекращается - мы просто находим человеку новое место“. По словам Кадак, есть люди, которые с удовольствием претендуют на сезонную работу, потому что им нравятся перемены, и они не уверены, чем бы хотели заниматься - особенно это справедливо в отношении молодежи. „Работа на основе арендной рабочей силы – это гибкий вариант, вы можете попробовать себя в разных профессиях, но при этом рабочий стаж не будет прерван, потому что ваше фактическое рабочее место находится в компании по аренде рабочей силы“, — добавляет Кадак.

„Использование арендной рабочей силы и ее посредничество претерпели большие изменения“, — говорит Керли Кадак. „Пару десятков лет назад репутация этой формы работы была еще довольно плохой – многие полагали, что арендным работникам платят в конверте и что это облегченная версия рабства, которая просто эксплуатировала иностранных рабочих“. У этих убеждений были определенные предпосылки, но Кадак утверждает, что проблемы остались в прошлом. На сегодняшний день арендная работа стала вполне серьезным вариантом, хотя некоторые сомнения еще остаются. Керли Кадак приводит несколько примеров таких опасений.

Если раньше временными работниками были в основном иностранцы, то сейчас времена кардинально изменились. „До 90 процентов сотрудников нашей компании составляют местные жители и только остальные — иностранная рабочая сила“, — говорит Керли Кадак. Картина немного изменилась из-за украинских военных беженцев. „В настоящее время у нас есть пару сотен рабочих из Украины, но даже это не сильно качнуло весы в сторону иностранной рабочей силы. Львиная доля по-прежнему из Эстонии, и, хотя среди них есть русскоязычные, они все же местные жители“, — поясняет Кадак.

Эта ранее справедливое заявление, по словам Кадак, сильно изменилось за последние годы. „Двадцать лет назад действительно доминировали производство и строительство. Сейчас добавилось больше разных сфер, обычные офисные работники осмеливаются идти в арендные работники, и их тоже ищут“, — подтверждает она. Свою роль играет увеличение нагрузки на работников по персоналу. „Они делают гораздо больше, чем просто нанимают новых сотрудников — персональщики координируют повседневную жизнь компании, что включает в себя охрану труда, трудовые отношения, необходимую подготовку и обучения, поддержку душевного здоровья сотрудников и так далее. Кроме всего этого, отдел персонала не всегда даже успевает с наймом работников - требуется время для распространения предложений о работе, сортировки присланных документов от кандидатов, а еще организация и проведение собеседований. Именно по этой причине резко возрос интерес к офисным работникам на базе арендованных работников“, — говорит эксперт по трудовой силе.

В то же время есть и те работники, кто не хочет заключать трудовой договор с фирмой, где они сейчас работают в качестве арендного работника, а предпочитают оставаться в фирме арендной рабочей силы. По словам Керли Кадак, в штате Finesta есть даже люди с 10-летним трудовым стажем. „Им предлагали перевод на места их работы, но они не захотели“, — объясняет Кадак. „Для них важны стабильность и непрерывный трудовой стаж. Если человек переходит из компании арендной рабочей силы в компанию работодателя, то наш трудовой договор заканчивается, и на новом месте начнется с нуля новый отсчет“.

Нет больничной кассы и трудового договора

Керли Кадак говорит, что если это утверждение для кого-то является правдой, то это нарушение закона. „Эстония — одна из немногих стран Европейского Союза, где наем рабочей силы включен в Закон о трудовом договоре. Таким образом, временный работник заключает бессрочный трудовой договор, что предусматривает право на больничное страхование и все другие социальные гарантии“. Если временного работника сокращают с предприятия, где он в данный момент трудится в качестве арендного работника или трудовые отношения прерываются по какой-то другой причине, то у него фактически будет тыл в лице его предприятия арендной рабочей силы. „В этом случае компания по аренде работников помогает разобраться с бумагами по сокращению, и сразу же начинается поиск новой работы с помощью консультанта по подбору персонала“.

Зарплата ниже, чем если бы у вас был договор напрямую с работодателем?

„Считается, что если ты идешь работать в роли арендного работника, то за эту же услугу надо платить, а, значит, зарплата ниже. На самом деле, за временное трудоустройство или за консультацию плата не взимается. Также Закон о трудовом договоре обязывает арендному работнику платить такую ​​же заработную плату, как и штатному сотруднику“, — подчеркивает Кадак, добавляя, что предприятие арендного трудоустройства при необходимости может постоять за своих людей. „Если человек, нанятый через нас, не получает установленную заработную плату или, например, допущена ошибка в расчете сверхурочной работы, то работник сообщает нам об этом как своему фактическому работодателю, и мы уже выясняем, что там произошло“, — гарантирует Кадак.

Временный работник не чувствует себя частью команды?

„Здесь тоже со временем произошли изменения, — говорит Кадак. „Когда-то действительно эту разницу делали – например, штатные работники получали форму одного цвета, а арендные работники – другого. Сегодня работодатели осознают, что нет необходимости разделять людей на части, и если у людей на производстве разная форма, то это, скорее, сделано с другой целью - например выделить людей, которые еще находятся на испытательном сроке, от работников с более длительным стажем“. Она добавляет, что если и существуют индивидуальные льготы, предназначенные только для штатных сотрудников, то это скорее исключение. „Корпоративы, летние дни, даже детские новогодние пакеты — все это предназначается и для арендных работников. Потому что их вклад также ценится“, — говорит эксперт по вопросам трудовой силы Керли Кадак.