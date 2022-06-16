„Проблемы остались в прошлом!“ Эксперт опровергает мифы об арендной форме трудоустройства
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия. „Рынок труда значительно изменился, и фирма трудоустройства на базе арендной рабочей силы стало ценным партнером для руководителей по персоналу“, — подтверждает руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак.
„Использование арендной рабочей силы и ее посредничество претерпели большие изменения“, — говорит Керли Кадак. „Пару десятков лет назад репутация этой формы работы была еще довольно плохой – многие полагали, что арендным работникам платят в конверте и что это облегченная версия рабства, которая просто эксплуатировала иностранных рабочих“. У этих убеждений были определенные предпосылки, но Кадак утверждает, что проблемы остались в прошлом. На сегодняшний день арендная работа стала вполне серьезным вариантом, хотя некоторые сомнения еще остаются. Керли Кадак приводит несколько примеров таких опасений.
Работа на основе проката рабочей силы только краткосрочная
„Возможно, но не обязательно“, — говорит Кадак, объясняя принцип временной работы: человек имеет трудовой договор с предприятием, предоставляющим временную работу, которое ищет подходящую для работника занятость согласно его профессии и условиям труда. „Иногда это действительно краткосрочная работа, но, когда она заканчивается, человек не остается без работы, потому что договор с предприятием арендной рабочей силы не прекращается - мы просто находим человеку новое место“. По словам Кадак, есть люди, которые с удовольствием претендуют на сезонную работу, потому что им нравятся перемены, и они не уверены, чем бы хотели заниматься - особенно это справедливо в отношении молодежи. „Работа на основе арендной рабочей силы – это гибкий вариант, вы можете попробовать себя в разных профессиях, но при этом рабочий стаж не будет прерван, потому что ваше фактическое рабочее место находится в компании по аренде рабочей силы“, — добавляет Кадак.
Также довольно распространена такая форма сотрудничества, когда какое-то предприятие хочет нанять сотрудника через фирму арендной рабочей силы, но спустя какой-то период этого работника уже готовы взять в свой штат на постоянной основе. „Такую стратегию используют многие предприятия, у которых нет своего отдела кадров, и поэтому они хотят убедиться, что новый работник им подходит и только тогда - примерно через полгода - его в полном смысле слова возьмут к себе на работу“.
В то же время есть и те работники, кто не хочет заключать трудовой договор с фирмой, где они сейчас работают в качестве арендного работника, а предпочитают оставаться в фирме арендной рабочей силы. По словам Керли Кадак, в штате Finesta есть даже люди с 10-летним трудовым стажем. „Им предлагали перевод на места их работы, но они не захотели“, — объясняет Кадак. „Для них важны стабильность и непрерывный трудовой стаж. Если человек переходит из компании арендной рабочей силы в компанию работодателя, то наш трудовой договор заканчивается, и на новом месте начнется с нуля новый отсчет“.
Арендная работа - это только работа на производстве
Эта ранее справедливое заявление, по словам Кадак, сильно изменилось за последние годы. „Двадцать лет назад действительно доминировали производство и строительство. Сейчас добавилось больше разных сфер, обычные офисные работники осмеливаются идти в арендные работники, и их тоже ищут“, — подтверждает она. Свою роль играет увеличение нагрузки на работников по персоналу. „Они делают гораздо больше, чем просто нанимают новых сотрудников — персональщики координируют повседневную жизнь компании, что включает в себя охрану труда, трудовые отношения, необходимую подготовку и обучения, поддержку душевного здоровья сотрудников и так далее. Кроме всего этого, отдел персонала не всегда даже успевает с наймом работников - требуется время для распространения предложений о работе, сортировки присланных документов от кандидатов, а еще организация и проведение собеседований. Именно по этой причине резко возрос интерес к офисным работникам на базе арендованных работников“, — говорит эксперт по трудовой силе.
Арендные работники – только иностранцы
Если раньше временными работниками были в основном иностранцы, то сейчас времена кардинально изменились. „До 90 процентов сотрудников нашей компании составляют местные жители и только остальные — иностранная рабочая сила“, — говорит Керли Кадак. Картина немного изменилась из-за украинских военных беженцев. „В настоящее время у нас есть пару сотен рабочих из Украины, но даже это не сильно качнуло весы в сторону иностранной рабочей силы. Львиная доля по-прежнему из Эстонии, и, хотя среди них есть русскоязычные, они все же местные жители“, — поясняет Кадак.
Нет больничной кассы и трудового договора
Керли Кадак говорит, что если это утверждение для кого-то является правдой, то это нарушение закона. „Эстония — одна из немногих стран Европейского Союза, где наем рабочей силы включен в Закон о трудовом договоре. Таким образом, временный работник заключает бессрочный трудовой договор, что предусматривает право на больничное страхование и все другие социальные гарантии“. Если временного работника сокращают с предприятия, где он в данный момент трудится в качестве арендного работника или трудовые отношения прерываются по какой-то другой причине, то у него фактически будет тыл в лице его предприятия арендной рабочей силы. „В этом случае компания по аренде работников помогает разобраться с бумагами по сокращению, и сразу же начинается поиск новой работы с помощью консультанта по подбору персонала“.
Зарплата ниже, чем если бы у вас был договор напрямую с работодателем?
„Считается, что если ты идешь работать в роли арендного работника, то за эту же услугу надо платить, а, значит, зарплата ниже. На самом деле, за временное трудоустройство или за консультацию плата не взимается. Также Закон о трудовом договоре обязывает арендному работнику платить такую же заработную плату, как и штатному сотруднику“, — подчеркивает Кадак, добавляя, что предприятие арендного трудоустройства при необходимости может постоять за своих людей. „Если человек, нанятый через нас, не получает установленную заработную плату или, например, допущена ошибка в расчете сверхурочной работы, то работник сообщает нам об этом как своему фактическому работодателю, и мы уже выясняем, что там произошло“, — гарантирует Кадак.
Временный работник не чувствует себя частью команды?
„Здесь тоже со временем произошли изменения, — говорит Кадак. „Когда-то действительно эту разницу делали – например, штатные работники получали форму одного цвета, а арендные работники – другого. Сегодня работодатели осознают, что нет необходимости разделять людей на части, и если у людей на производстве разная форма, то это, скорее, сделано с другой целью - например выделить людей, которые еще находятся на испытательном сроке, от работников с более длительным стажем“. Она добавляет, что если и существуют индивидуальные льготы, предназначенные только для штатных сотрудников, то это скорее исключение. „Корпоративы, летние дни, даже детские новогодние пакеты — все это предназначается и для арендных работников. Потому что их вклад также ценится“, — говорит эксперт по вопросам трудовой силы Керли Кадак.