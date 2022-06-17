Тартуский священник, критиковавший русское православие, изгнан из церкви. Иеромонах: христианская церковь подвела человечество

„Впредь нельзя совершать никаких богослужений, таинств или служб, представлять себя клириком или монахом, носить литургическую одежду или священнические или монашеские одежды“, — пишет епископ Константинопольского патриархата митрополит Таллиннский и всея Эстонии Стефан в своем постановлении об освобождении от сана. „Вы также отлучены от причастия, пока не покаетесь перед Святейшим Синодом“.