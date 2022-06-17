Новости Эстонии
17.06.2022, 11:12

Тартуский священник, критиковавший русское православие, изгнан из церкви. Иеромонах: христианская церковь подвела человечество

 
Отец Орентий
Отец Орентий
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Орентий Кампус, иеромонах Эстонской апостольской православной церкви, публично раскритиковал Московскую православную церковь, а также христианскую церковь в целом, назвав первую преступной организацией. Сейчас он изгнан из церкви.

„Впредь нельзя совершать никаких богослужений, таинств или служб, представлять себя клириком или монахом, носить литургическую одежду или священнические или монашеские одежды“, — пишет епископ Константинопольского патриархата митрополит Таллиннский и всея Эстонии Стефан в своем постановлении об освобождении от сана. „Вы также отлучены от причастия, пока не покаетесь перед Святейшим Синодом“.

Архиерейский совет Эстонской Апостольской Православной Церкви принял решение единогласно.

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