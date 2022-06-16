В Ласнамяэ начинается долгожданная реконструкция перекрестка. Организация движения меняется!
Сегодня, 16 июня, в Ласнамяэ начинается реконструкция перекрестка Прийсле теэ и Уссимяэ теэ, в результате чего улучшатся условия как для автомобилистов, так и для пешеходов и велосипедистов. Во время проведения работ организация движения будет изменена.
„Участок между Нарвским шоссе и улицей Кярбери долгое время ожидал реконструкции, и вот теперь работы начинаются. Важно подчеркнуть, что участок будет ремонтироваться поэтапно, а не на всем отрезке сразу. В ходе реконструкции Уссимяэ теэ будет перестроена на участке протяженностью 380 метров от перекрестка с Нарвским шоссе, Прийсле теэ - на протяженности 130 м рядом с перекрестком с улицей Уссимяэ. Движение на перекрестке будет регулировать светофор“, - пояснил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Он добавил, что путь пешеходов и велосипедистов станет значительно безопаснее: „С обеих сторон Прийсле теэ построят тротуары шириной 2,5-3,5 м. От перекрестка с Нарвским шоссе рядом с одной стороны Уссимяэ теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной 4 м с карманами, в которых установят скамейки и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными переходами появятся полосы с рельефными пластинами“.
„Перекресток в ходе реконструкции станет удобнее и безопаснее. Среди прочего радует появление тротуаров, которых сейчас на перекрестке нет, это добавит району привлекательности. Приносим извинения за временные неудобства в связи с ремонтными работами, просим следовать временным дорожным знакам“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
На реконструируемом участке дороги установят светодиодное освещение, рядом с пешеходными переходами – особо яркое освещение. Также обновят и защитят существующие техносети, при необходимости построят новые. В ходе работ по озеленению посадят 18 рябин и 41 рябинник.
В связи со строительными работами на Уссимяэ теэ в Таллинне для движения закроют участок между Нарвским шоссе и Прийсле теэ. С начала рабочего дня 16 июня и до конца рабочего дня 31 июля будут изменены маршруты автобусов номер 30 и 49. Смотрите подробнее.
Остановка „Рейдумаяэ“, расположенная в направлении Прийсле теэ, после ремонта будет перенесена на новое место.
Заказчиком работ выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация составлена OÜ Keskkonnaprojekt, строительные работы проводят предприятия KV Infra OÜ и TAVT OÜ. Согласно договору, стоимость работ составит 1,1 миллиона евро, а завершиться они должны в ноябре 2022.