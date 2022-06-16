В Ласнамяэ начинается долгожданная реконструкция перекрестка. Организация движения меняется!

„Участок между Нарвским шоссе и улицей Кярбери долгое время ожидал реконструкции, и вот теперь работы начинаются. Важно подчеркнуть, что участок будет ремонтироваться поэтапно, а не на всем отрезке сразу. В ходе реконструкции Уссимяэ теэ будет перестроена на участке протяженностью 380 метров от перекрестка с Нарвским шоссе, Прийсле теэ - на протяженности 130 м рядом с перекрестком с улицей Уссимяэ. Движение на перекрестке будет регулировать светофор“, - пояснил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Он добавил, что путь пешеходов и велосипедистов станет значительно безопаснее: „С обеих сторон Прийсле теэ построят тротуары шириной 2,5-3,5 м. От перекрестка с Нарвским шоссе рядом с одной стороны Уссимяэ теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной 4 м с карманами, в которых установят скамейки и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными переходами появятся полосы с рельефными пластинами“.