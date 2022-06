Улицы Таллинна украсят фрагменты стихотворений эстонских поэтов

На поэтической тропе одна из высочайших точек Таллинна, церковь Олевисте, отмечена строками Тыну Ыннепалу „ja veel kõrgemal on valgus / ja kirikud sirutavad oma riste, / et valgus neid suudleks„ («и еще выше - свет / и церкви протягивают свои кресты, / чтобы свет поцеловал их“ - эст.). В парке Мянни в Мустамяэ появится псевдо-хайку Каролины Пихельгас: „see on meie / kohalik mustamäe / eedeni aed„ («это наш / местный мустамяэский / эдемов сад“ - эст.). А на мосту Линдакиви можно встретить строки Тимо Марана: „Heaks kaaslaseks / siin kivist palvemajas / on saand me püsimatu, / tuhatsilmne linn„ («Добрым спутником / здесь, в каменной молельне, / стал наш неугомонный / многоглазый град“ - эст.).