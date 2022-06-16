Улицы Таллинна украсят фрагменты стихотворений эстонских поэтов

„Радостно, что кураторы городского искусства в сотрудничестве с молодыми поэтами создали такой игровой проект уличного искусства, который привлекает внимание к произведениям как известных авторов, так и молодых поэтов, именно в тех местах, которые вдохновили их на написание стихов, - сказал вице-мэр Каарел Оя. – В Таллинне достаточно места для реализации как крупных, так и небольших проектов уличного искусства. Каждая подобная акция, придающая красочности городскому пространству, заслуживает воплощения“.

Таллиннскую поэтическую тропу создавали молодые поэты Элизабет Хейнсалу и Рейо Роос в сотрудничестве с Таллинном и при поддержке всех районных управ, Эстонского капитала культуры, типографии Grano и Эстонского Союза художников.

„Таллиннская поэтическая тропа состоит из 30 стихотворных фрагментов, которые проходят по всему городу. Это мелочи жизни, которые заставляют сделать паузу в непрерывном движении большого города, - пояснил один из составителей поэтической тропы и руководитель молодежной секции Эстонского Союза писателей Рейо Роос. – Стихотворные строки специально подобраны к тем местам, где они будут расположены, а среди авторов помимо многих молодых поэтов также известные имена - от Маарьи Кангро до Тыну Ыннепалу“.

На поэтической тропе одна из высочайших точек Таллинна, церковь Олевисте, отмечена строками Тыну Ыннепалу „ja veel kõrgemal on valgus / ja kirikud sirutavad oma riste, / et valgus neid suudleks„ («и еще выше - свет / и церкви протягивают свои кресты, / чтобы свет поцеловал их“ - эст.). В парке Мянни в Мустамяэ появится псевдо-хайку Каролины Пихельгас: „see on meie / kohalik mustamäe / eedeni aed„ («это наш / местный мустамяэский / эдемов сад“ - эст.). А на мосту Линдакиви можно встретить строки Тимо Марана: „Heaks kaaslaseks / siin kivist palvemajas / on saand me püsimatu, / tuhatsilmne linn„ («Добрым спутником / здесь, в каменной молельне, / стал наш неугомонный / многоглазый град“ - эст.).