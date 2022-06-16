ВИДЕО | Путин грозится повторить Северную войну, а Зеленского пытаются заставить пойти на уступки?

Я думаю, это довольно точное предположение. Естественно, они будут уговаривать Зеленского на фиксацию статуса-кво. Они об этом говорили, они исходят из того, что российские войска должны вернуться к состоянию на раннее утро 24 февраля. Но вы понимаете, что это невозможно? Первым шагом к любым мирным переговорам станет перемирие, которое, в общем, выгодно Российской Федерации, потому что фиксирует не то, что было „до“, а то, что есть сейчас. И это катастрофически не выгодно Украине, если у нее нет уверенности, что за полтора-два месяца перемирия они совершенно точно получат технику в большом количестве.

Решающего перелома не произошло ни в пользу России, ни в пользу Украины. Но Владимир Владимирович 9 июня ясно дал понять, что он готов к длительному конфликту, к длительному процессу „возвращения исконно русских земель“, в том числе, тех земель, которые сейчас являются территорией стран Балтии. Это же очевидная отсылка к эпохе Петра Великого и Северной войне. Звучат заявления о том, что „тогда возвращали, и мы сейчас возвращаем “. И статья Сергея Кириенко носила именно установочный характер, но она успела наделать столько шума, потому что ее сняли. Плюс - это подготовка к режиму мобилизации в России. Имеется в виду не военная мобилизация, а мобилизационные диалоги, мобилизационная экономика, призыв „затянуть пояса“. Так что такое намерение есть, безусловно. Другое дело, что с моей точки зрения оно не сможет быть реализованным. Но вряд ли мои слова могут служить гарантией - что, мол, дорогие друзья, не надо бояться. Но я уверен, что оно не может быть реализовано. Но как любил говорить Бисмарк и как повторял за ним Примаков: „меня не интересуют их намерения, меня интересует их потенциал“. В данном случае потенциал и намерения имеются, и они совпадают.