16.06.2022, 12:16
ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях(3)
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ФОТО: | Ekspress Meedia
Правительство Эстонии рассказывает о новых решениях на традиционной пресс-конференции.
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Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство утвердило позиции для Саммита НАТО. Прежде всего, союзники должны дать четкий сигнал Украине относительно своей поддержки. Условия перемирия должна определять Украина. „Наша цель - чтобы восточное крыло получило дополнительную защиту. Мы должны быть способны сразу же отбить агрессию. Для этого необходимо присутствие союзников как на суше, так и воздухе“, - отметила премьер-министр.
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