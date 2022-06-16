ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство утвердило позиции для Саммита НАТО. Прежде всего, союзники должны дать четкий сигнал Украине относительно своей поддержки. Условия перемирия должна определять Украина. „Наша цель - чтобы восточное крыло получило дополнительную защиту. Мы должны быть способны сразу же отбить агрессию. Для этого необходимо присутствие союзников как на суше, так и воздухе“, - отметила премьер-министр.