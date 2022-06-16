КОЛОНКА RusDelfi | Акела центристов промахнулся?

Самая большая партия в Эстонии — Центристкая партия, исторически имеет авторитарное внутреннее управление. У основателя этой партии Эдгара Сависаара всегда была репутация авторитарного и не демократичного лидера, который неохотно шел на компромиссы. Все, кто не был согласен с руководителем, изгонялись из партии, и это является причиной по которой выходцев из центристов, которых как политиков воспитал именно Сависаар, можно обнаружить в любой другой эстонской партии.

На прошлой неделе проходили выборы главы совета уполномоченных в Центристской партии, на которых с перевесом в один голос победил Тынис Мёльдер. В первую очередь это имеет значение для самой партии, а для остального эстонского общества это является знаком того, что Юри Ратасу после 2016 года, когда ему и его союзникам удалось сбросить с кресла самого Сависаара, удалось изменить систему, созданную основателем партии. Тынис Мёльдер известен как сторонник Ратаса и, если раньше кто-нибудь осмелился бы спорить с решением лидера партии, это закончилось бы изгнанием. И то, что не изгнали тех членов, которые пожелали выступить против Мёльдера, свидетельствует о постепенном развитии демократии внутри самой партии.

Второй знак, который можно понять из происходящего, не имеет положительного значения для центристов и для Юри Ратаса лично. Партия после шестого года лидерства Ратаса сейчас находится в кризисном состоянии. По всей видимости, после шести лет в правительстве, эта партия лишается власти. В условиях Эстонии это означает еще одну плохую новость для центристов, потому что уже в следующем году пройдут выборы в Рийгикогу, и все эстонские партии стремятся быть ближе к государственной казне, чтобы до выборов раздать различные дотации и пособия или хотя бы повысить их и за счет этого приобрести как можно больше сторонников и голосов избирателей. Поэтому, например, партия Isamaa заинтересована в том, чтобы войти в новую коалицию с соцдемами и реформистами, которым они раньше пытались себя всячески противопоставлять.

Для центристов нынешний период является самым сложным периодом их существования с 90-х годов прошлого столетия, потому что в партии идет горячая борьба за власть и рейтинги намного ниже, чем обычно. 2022 год может стать для Юри Ратаса годом, когда „Акелла промахнулся“, потому что сейчас есть вероятность, что решение дать правительству развалиться, может оказаться большой ошибкой для самой крупной эстонской партии. Борьба за власть шла в партии уже до распада правительства, но, по всей видимости, она никуда не денется и станет лишь ожесточеннее.