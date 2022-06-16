ПРЯМО СЕЙЧАС | В Рийгикогу проходит голосование по вотуму недоверия министру образования и науки Лийне Керсна

В правительство на данный момент входит только одна партия - Партия реформ, к которой принадлежит и Керсна. Параллельно идут коалиционные переговоры между Партией реформ, Isamaa и соцдемами.

Руководство Рийгикогу (Юри Ратас, Ханно Певкур и Мартин Хельме) в 15.00 приняло решение, что на дополнительное заседание Рийгикогу по вопросу о недоверии министру созовут в четверг.

Недоверие: Керсна могла совершить преступление

За недоверием к Керсна стоят EKRE и Центристская партия. „Лийна Керсна совершила возможное преступление, нарушив требования государственных закупок, нанесла экономический ущерб государству, создала необоснованные преференции для одной конкретной компании, испортила отношения с деловыми кругами и подорвала доверие к эстонскому государству“, — заявляют выражающие недоверие.

Министерство финансов возбудило дело о проступке в отношении Лийны Керсна.

„Под руководством Керсна были проведены закупки, которые на несколько миллионов евро превышали рыночную стоимость экспресс-тестов“, — констатируют Центристская партия и EKRE. Вотум недоверия также содержит ссылки на недостатки деятельности министра в вопросе продвижения образования на эстонском языке и финансирования высших учебных заведений.