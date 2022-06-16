16.06.2022, 10:44
ВИДЕО | Авария на шоссе Таллинн - Нарва. Движение нарушено
ФОТО: | Erakogu
Сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие на Петербургском шоссе недалеко от Таллинна. Столкнулись несколько автомобилей. При аварии пострадали три человека: 70-летний мужчина, 41-летний мужчина и 23-летний мужчина
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Нарва поступило в полицию около восьми часов утра. На данный момент известно, что в аварии участвовали четыре автомобиля — Škoda, Audi, Jeep и Citroen. Подробности аварии пока уточняются. Движение на месте происшествия нарушено, образовалась пробка.