ФОТО и ВИДЕО | Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги наконец приехали с официальным визитом в Украину

По данным Reuters, Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину, чтобы обсудить предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. В МВД Украины не исключают поднятия вопроса и переговоров Украины и РФ.

Сначала о прибытии лидеров Италии, Франции и Германии сообщило итальянское RaiNews24.

Так, сначала телеканал показал фотографию Шольца, Макрона и Драги за столом в поезде, также в эфире было небольшое включение корреспондента, что находится в этом поезде. Фотографию также публикует La Repubblica, называя снимок историческим.

Впоследствии их прибытие подтвердил и глава правления УЗ Александр Камышин. Он опубликовал фото трех лидеров и написал: „Для меня сегодня это была уже третья ночь в поезде подряд. Да не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде“.

Три европейских лидера должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит этого трио после полномасштабного вторжения России в Украину. Он проходит на фоне стремления Украины стать членом Европейского Союза.

Стоит отметить, что вчера немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил обязательства Берлина поставлять Украине современное вооружение и заявил, что передача будет осуществляться в координации с партнерами из Европы и НАТО.

„В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку: мы, среди прочего, поставляем Украине самую современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии“, - сказал Шольц.

Добавим, что Германия заявила о намерениях передать ЗСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

А уже вчера, 16 июня министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила передачу Украине тяжелого вооружения. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня Mars II.

Впервые о визите Шольца, Макрона и Драги в СМИ писали еще на прошлой неделе. Однако впоследствии появилась информация, что лидеры трех стран могут посетить Киев уже 16 июня, но в Берлине и Париже это опровергали.