ФОТО | „Напитки в машину“. Olerex использовала скандал с Юри Ратасом для забавной рекламы к Яанову дню

Как ранее писал Delfi, прошлым летом Ратас побывал в Юго-Восточной Эстонии. Среди расходов на поездку было указано 127 евро с пояснением „напитки в автомобиле“. Издание запросило чек и выяснилось, что речь идет о двух бутылках джин-тоника Normindia по 0,7 литров и четырех бутылках безалкогольного сидра. А потом была поездка на Хийумаа, для которой канцелярия закупила несколько упаковок мяса и колбасок для гриля, шашлык, пиво, сидр и закуски. Для нужд какого мероприятия это было сделано, причастные не помнят.

Теперь же на здании по адресу Нарва маантеэ, 31 красуется реклама сети автозаправочных станций Olerex, которая гласит: „Напитки в машину. Все необходимое для Иванова дня“. Создало рекламную кампанию агентство Not Perfect OÜ.

Olerex заверяет, что целью рекламы не является провокация, и история с напитками в машину использована в шуточном и ироничном ключе. Реклама будет использоваться на всех заправках сети, а не только на здании центристского бюро.

Фирма, продающая рекламу по адресу Нарва маантеэ, 31 уже не первый раз пользуется тем, что в здании находится бюро центристов. Например, перед выборами там красовалась реклама Партии реформ.



