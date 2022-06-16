Неспокойные сутки: сбитый на пешеходном переходе ребенок, ДТП с пятью пострадавшими, съехавший с дороги рейсовый автобус

Вчера в 07.15 на шоссе Пийбе 2 в городе Аэгвийду волости Ания Харьюского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 25-летний мужчина, управлявший мотоциклом Honda, из-за технической неисправности не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в ограждение и деревья. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.19 на улице Тоомпуйестее в Таллинне рядом с Вийсмари, 11 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 16-летняя девушка, ехавшая по велосипедной дорожке на электросамокате, въехала в дорожную яму и упала. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.40 на улице Рийа в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 56-летний мужчина из-за технической неисправности не справился с управлением автобусом Iveco и съехал вправо на тротуар . Скорая помощь оказала водителю автобуса первую помощь на месте, пассажиры не пострадали.

В 13:51 на Пирита теэ в Таллинне неподалеку от Топи, 3 произошло ДТП с участием 17-летнего велосипедиста, следовавшего по велосипедной дорожке и упавшего с велосипеда. Велосипедиста доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В 14.06 в Таллинне по адресу Суур-Сыямяэ, 35 произошло ДТП, где, по предварительным данным, 69-летний мужчина за рулем Volvo XC60 наехал на бетонные дорожные знаки. Водитель был доставлен в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:19 на Пярнуском шоссе 67а в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, 7-летний мальчик переходил дорогу на регулируемом переходе со светофором и был сбит автомобилем Honda HR-V, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.