Бывший капитан сборной России по футболу призвал Путина остановить войну

Во время интервью журналисту Нобелю Арустамяну, Игорь Денисов заявил, что после начала вторжения России в Украину „испытал шок и ужас“ и назвал происходящее „катастрофой“. „Я не знаю, может быть, меня за эти слова посадят или убьют, но говорю как есть“, — заявил Денисов.

Футболист рассказал, что после начала войны у него резко поменялось восприятие происходящего, он почти перестал спать. „Я против, когда люди умирают“, — сказал Денисов, добавив, что не может понять, почему такое происходит в 2022 году.

Футболист подумывал о том, чтобы уехать из России, но не сделал этого, так как любит свою страну и „хочет, чтобы здесь все было хорошо и мирно“.

Денисов признался, что через несколько дней после начала российского вторжения в Украину, он записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. По словам футболиста, в обращении он говорил: „Я готов встать на колени перед вами“. Однако, по словам Денисова, ни одно СМИ не стало публиковать это видео.

Во время интервью бывший капитан сборной России поделился мнением по поводу решение УЕФА отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках. „Это мое мнение, вы, я, мы все причастны к тому, что происходит. Мы, хочется верить, выбираем власть, и это все происходит. Я вообще за то, чтобы еще больше… Это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам“, — сказал он.

По словам Денисова, в войне виноваты все, так как „мы все не можем донести до правительства нашу точку зрения“. „Я полностью убежден, что это неправильно, но я это не говорю, только вот сегодня“, — сказал футболист. По его словам, „может быть, что-то поменяется“, только если этого захотят все 140 миллионов жителей России. На вопрос, как изменить мнение людей, поддерживающих вторжение, Денисов ответил: „Не смотрите телевизор“.

„Я и мою родную сестру не могу переубедить. Если мы внутри семьи не можем прийти к знаменателю, что правильно, что неправильно, то как мы можем влиять на другие семьи“.