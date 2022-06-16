Зрителей WRC Rally Estonia ожидает яркое шоу, увлекательные гонки и новое поколение гибридных автомобилей
Rally Estonia уже третий год подряд входит в календарь чемпионата мира по ралли. В этом году серия гонок WRC празднует свое 50-летие, в связи с чем зрителей оожидает яркое шоу.
После двухлетнего перерыва финишный и стартовый подиум Rally Estonia вернется на уникальную Ратушную площадь Тарту, где 14 июля также состоится церемония открытия с беспрецедентным сценическим шоу на концерте группы 5MIINUST. Третий год подряд Эстонский Национальный Музей в качестве зоны технического обслуживания будет принимать лучшие раллийные команды мира и организаторов WRC Rally Estonia.
В течение четырех дней участников ожидают 24 гоночных заезда общей протяженностью 313,84 километра. Открывающим этапом ралли станет заезд SS1 Visit Estonia/Tartu 1 длиной 1,66 километра, который пройдет в четверг вечером. Пятничный день начнется в Йыгевамаа и продолжится в направлении Южной Эстонии. Впереди участников ждут техничные и быстрые этапы SS2/6 Пейпсияэре, SS3/7 Муствеэ, SS4/8 Раанитса и SS5/9 Вастсемыйза. В субботу состоятся легендарные скоростные заезды Rally Estonia, в которые выключен легендарный трамплин Алакюла, зрительская зона Труута и трасса для ралли-кросса Кульбилоху. В этом году эстонский этап чемпионата мира по ралли завершится на участке SS24 Wolf Power Stage Kambja 2, который также является этапом гонки за очки. Финишировать гонщики будут в Лейго, где на острове посреди самого большого озера будет установлен подиум Power Stage и зрители смогут насладиться церемонией. Помимо участников чемпионата мира по ралли, в этом году в Rally Estonia примут участие также участники чемпионата Эстонии по ралли, которые будут соревноваться в семи специальных этапах.
Для зрителей WRC Rally Estonia в этом году впервые появится возможность увидеть на дорогах страны новое поколение гибридных автомобилей Rally1 (Hyundai i20 N Rally1), которыми управляют чемпионы мира по ралли 2019 года и трехкратные победители Rally Estonia Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.
Организаторы подготовили более 70 различных зрительских зон, разделенных на три категории – Arena, Area и Spot. У фанатов ралли есть возможность выбрать один из 14 видов билетов, каждый точно найдет подходящий для себя: четырехдневный паспорт болельщика, дневной билет, четырехдневный ВИП-паспорт болельщика, и дневные ВИП-билеты.
Паспорт болельщика или дневные билеты на ралли WRC Rally Estonia можно купить в электронном магазине Rally Estonia.
Помимо скоростных заездов, в этом году впервые зрители гонок смогут посетить территорию Эстонского Национального Музея, чтобы увидеть, как лучшие команды мира, их механики, инженеры и многие другие работают в парке технического обслуживания. Вечером в день гонки публика, собравшаяся в парке технического обслуживания, сможет посмотреть сессию TOP3 Meet the Crews, которую проведет Ребекка Уильямс, известная всем поклонникам ралли по программе WRC All Live.
Стартовому подиуму WRC Rally Estonia будет предшествовать шикарная церемония открытия 14 июля в 18:00, где выступят лучшие артисты Эстонии. Первая гоночная машина пересечет стартовый подиум в 18:30. Те, кто не сможет отправиться в Раади, могут посмотреть начало гонок на большом светодиодном экране на Ратушной площади в Тарту. Первый день WRC Rally Estonia уникальным шоу завершит группа 5MIINUST. Концерт начнется на Ратушной площади города Тарту в 22:30.
Подробную информацию о WRC Rally Estonia можно найти на официальном сайте, а в конце июня в продажу на заправочные станции Circle K поступит официальный журнал WRC Rally Estonia, в котором вы найдете много интересных статей, а также информацию о зонах для зрителей, истории об участниках и многое другое.
Rally Estonia – в третий раз является одним из этапов чемпионата мира по ралли FIA. WRC Rally Estonia 2022 станет седьмым этапом сезона и пройдет с 14 по 17 июля на дорогах Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Пейпсияэре и Муствеэ. Технический и медиацентр ралли будут расположены в Тарту, в Эстонском Национальном Музее и на его территории, а стартовый и финишный подиум - в центре Тарту, на Ратушной площади.