Зрителей WRC Rally Estonia ожидает яркое шоу, увлекательные гонки и новое поколение гибридных автомобилей

После двухлетнего перерыва финишный и стартовый подиум Rally Estonia вернется на уникальную Ратушную площадь Тарту, где 14 июля также состоится церемония открытия с беспрецедентным сценическим шоу на концерте группы 5MIINUST. Третий год подряд Эстонский Национальный Музей в качестве зоны технического обслуживания будет принимать лучшие раллийные команды мира и организаторов WRC Rally Estonia.

В течение четырех дней участников ожидают 24 гоночных заезда общей протяженностью 313,84 километра. Открывающим этапом ралли станет заезд SS1 Visit Estonia/Tartu 1 длиной 1,66 километра, который пройдет в четверг вечером. Пятничный день начнется в Йыгевамаа и продолжится в направлении Южной Эстонии. Впереди участников ждут техничные и быстрые этапы SS2/6 Пейпсияэре, SS3/7 Муствеэ, SS4/8 Раанитса и SS5/9 Вастсемыйза. В субботу состоятся легендарные скоростные заезды Rally Estonia, в которые выключен легендарный трамплин Алакюла, зрительская зона Труута и трасса для ралли-кросса Кульбилоху. В этом году эстонский этап чемпионата мира по ралли завершится на участке SS24 Wolf Power Stage Kambja 2, который также является этапом гонки за очки. Финишировать гонщики будут в Лейго, где на острове посреди самого большого озера будет установлен подиум Power Stage и зрители смогут насладиться церемонией. Помимо участников чемпионата мира по ралли, в этом году в Rally Estonia примут участие также участники чемпионата Эстонии по ралли, которые будут соревноваться в семи специальных этапах.