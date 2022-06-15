ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (112-й день) | Минобороны РФ показало „Азовсталь“. ЕС нашел замену российскому газу
Подводим итоги 112-го дня военного вторжения России в Украину.
Ночью был обстрелян город Апостолово в Днепропетровской области. Погибли четыре человека.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Апостолово разрушено и повреждено более 10 частных домов и больница. По его словам, все четверо погибших — гражданские. Еще один человек ранен.
На войне в Украине погиб сотрудник пресс‑службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов.
По данным Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел, Постнов погиб ночью 14 июня. До этого он „более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи“ в зоне боевых действий. Также в составе группировки „V“ он „прорывался в Гостомель“, а также участвовал в захвате населенных пунктов в Херсонской и Луганской областях.
Близкие защитников „Азовстали“ записали видеообращение.
Они призвали СМИ не переставать говорить об украинских военных, сдавшихся в плен на „Азовстали“, а представителей Красного Креста — посетить их в колониях на подконтрольных России территориях.
IKEA приняла решение полностью уйти из России.
The Telegraph: двое американских наемников попали в плен к россиянам в Украине.
По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, служившими добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян. Это произошло на прошлой неделе во время боя под Харьковом, рассказали их сослуживцы. „Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его“, — заявил изданию один из собеседников.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в один миллиард долларов, заявил Джо Байден.
По данным CNN, речь идет как о поставках Украине вооружений, которые уже есть в наличие, так и о долгосрочных контрактах на производство и поставку. Помимо прочего, сообщили источники телеканала, Украине передадут две противокорабельные ракеты Harpoon. Президент США сообщил, что также направляет Киеву гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов.
Германия передаст Украине три системы залпового огня MARS2.
MARS2 может вести обстрел управляемыми ракетами GMLRS с расстояния более 70 км .
Минобороны России впервые показало „Азовсталь“ изнутри иностранным журналистам. В рамках пресс-тура там побывали журналисты AFP.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече со своим норвежским коллегой заявил, что поставки в Украину британских систем залпового огня (РСЗО) вскоре должны быть завершены.
Уоллес подчеркнул, что британская версия ракеты немного отличается от американской и предназначена для запуска с корабля. Британии придется удостоверится, что ее ракеты будут совместимы с американскими установками, отметил Уоллес.
В рамках усилий ЕС, направленных на полный отказ от импорта российских энергоносителей, Брюссель заключил предварительную договоренность о закупке израильского природного газа, сжиженного в Египте.
Договоренность предполагает, что Израиль существенно нарастит поставки природного газа в Египет, где его будут сжижать и отправлять на европейские рынки.
По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, достигнутая договоренность - это „большой шаг вперед в энергоснабжении Европы, а также в превращении Египта в региональный энергетический центр“.
Ситуация в бункерах под химическим заводом „Азот“ в Северодонецке, который заблокирован российскими войсками и в котором укрываются мирные жители и украинские военные, становится угрожающей, поскольку у людей заканчиваются базовые вещи, заявил Би-би-си представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.
„Нехватка воды и средств гигиены вызывает большую обеспокоенность. Это нас очень беспокоит, потому что люди не могут долго жить без воды“, - сказал он.
Новый прокурор Международного уголовного суда в Гааге, британский адвокат Карим Хан прибыл в Харьков, чтобы лично оценить ущерб, нанесенный городу в ходе войны.