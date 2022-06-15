Военный дневник
15.06.2022, 22:11

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (112-й день) | Минобороны РФ показало „Азовсталь“. ЕС нашел замену российскому газу

 
Украинские военные стреляют из полученных от Франции пушек
Украинские военные стреляют из полученных от Франции пушек
ФОТО: ARIS MESSINIS | SCANPIX

Подводим итоги 112-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Ночью был обстрелян город Апостолово в Днепропетровской области. Погибли четыре человека.

    Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Апостолово разрушено и повреждено более 10 частных домов и больница. По его словам, все четверо погибших — гражданские. Еще один человек ранен.

  • На войне в Украине погиб сотрудник пресс‑службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов.

    По данным Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел, Постнов погиб ночью 14 июня. До этого он „более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи“ в зоне боевых действий. Также в составе группировки „V“ он „прорывался в Гостомель“, а также участвовал в захвате населенных пунктов в Херсонской и Луганской областях.

  • Близкие защитников „Азовстали“ записали видеообращение.

    Они призвали СМИ не переставать говорить об украинских военных, сдавшихся в плен на „Азовстали“, а представителей Красного Креста — посетить их в колониях на подконтрольных России территориях.

  • IKEA приняла решение полностью уйти из России.

  • The Telegraph: двое американских наемников попали в плен к россиянам в Украине.

    По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, служившими добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян. Это произошло на прошлой неделе во время боя под Харьковом, рассказали их сослуживцы. „Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его“, — заявил изданию один из собеседников.

  • США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в один миллиард долларов, заявил Джо Байден.

    По данным CNN, речь идет как о поставках Украине вооружений, которые уже есть в наличие, так и о долгосрочных контрактах на производство и поставку. Помимо прочего, сообщили источники телеканала, Украине передадут две противокорабельные ракеты Harpoon. Президент США сообщил, что также направляет Киеву гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов.

  • Германия передаст Украине три системы залпового огня MARS2.

    MARS2 может вести обстрел управляемыми ракетами GMLRS с расстояния более 70 км .

  • Минобороны России впервые показало „Азовсталь“ изнутри иностранным журналистам. В рамках пресс-тура там побывали журналисты AFP.

  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече со своим норвежским коллегой заявил, что поставки в Украину британских систем залпового огня (РСЗО) вскоре должны быть завершены.

    Уоллес подчеркнул, что британская версия ракеты немного отличается от американской и предназначена для запуска с корабля. Британии придется удостоверится, что ее ракеты будут совместимы с американскими установками, отметил Уоллес.

  • В рамках усилий ЕС, направленных на полный отказ от импорта российских энергоносителей, Брюссель заключил предварительную договоренность о закупке израильского природного газа, сжиженного в Египте.

    Договоренность предполагает, что Израиль существенно нарастит поставки природного газа в Египет, где его будут сжижать и отправлять на европейские рынки.

    По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, достигнутая договоренность - это „большой шаг вперед в энергоснабжении Европы, а также в превращении Египта в региональный энергетический центр“.

  • Ситуация в бункерах под химическим заводом „Азот“ в Северодонецке, который заблокирован российскими войсками и в котором укрываются мирные жители и украинские военные, становится угрожающей, поскольку у людей заканчиваются базовые вещи, заявил Би-би-си представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.

    „Нехватка воды и средств гигиены вызывает большую обеспокоенность. Это нас очень беспокоит, потому что люди не могут долго жить без воды“, - сказал он.

  • Новый прокурор Международного уголовного суда в Гааге, британский адвокат Карим Хан прибыл в Харьков, чтобы лично оценить ущерб, нанесенный городу в ходе войны.

RusDelfi
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