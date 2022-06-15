ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (112-й день) | Минобороны РФ показало „Азовсталь“. ЕС нашел замену российскому газу

Ночью был обстрелян город Апостолово в Днепропетровской области. Погибли четыре человека. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Апостолово разрушено и повреждено более 10 частных домов и больница. По его словам, все четверо погибших — гражданские. Еще один человек ранен.

На войне в Украине погиб сотрудник пресс‑службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов. По данным Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел, Постнов погиб ночью 14 июня. До этого он „более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи“ в зоне боевых действий. Также в составе группировки „V“ он „прорывался в Гостомель“, а также участвовал в захвате населенных пунктов в Херсонской и Луганской областях.

Близкие защитников „Азовстали“ записали видеообращение. Они призвали СМИ не переставать говорить об украинских военных, сдавшихся в плен на „Азовстали“, а представителей Красного Креста — посетить их в колониях на подконтрольных России территориях.

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The Telegraph: двое американских наемников попали в плен к россиянам в Украине. По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, служившими добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян. Это произошло на прошлой неделе во время боя под Харьковом, рассказали их сослуживцы. „Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его“, — заявил изданию один из собеседников.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в один миллиард долларов, заявил Джо Байден. По данным CNN, речь идет как о поставках Украине вооружений, которые уже есть в наличие, так и о долгосрочных контрактах на производство и поставку. Помимо прочего, сообщили источники телеканала, Украине передадут две противокорабельные ракеты Harpoon. Президент США сообщил, что также направляет Киеву гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов.