МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны

Представители офиса президента Украины в начале апреля заявляли, что с начала российского вторжения на Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения. Сам президент Украины в интервью в независимым российским СМИ, говорил: „Наша охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту“. В конце мая Зеленский рассказал, что на случай его гибели существовал план, при котором страна не осталась бы без руководства в критический момент. Российские власти, в том числе пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, причастность к подготовке покушений на президента Украины отрицают.