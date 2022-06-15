Западная разведка: война в Украине достигла переломного момента

Высокопоставленный представитель НАТО заявил журналистам, что близится момент, когда та или другая сторона добьется успеха. По его словам, либо россияне пробьются к Славянску и Краматорску, либо украинцы остановят их на нынешних позициях. „И если украинцы смогут удержать оборону перед лицом войск такой численности, это будет иметь значение“, — считает он.

Западные чиновники, сообщает телеканал, рассматривают три возможных сценария развития дальнейших событий в Украине:

Россия может продолжить добиваться постепенных успехов в двух ключевых восточных регионах — Донецкой и Луганской областях. Боевые действия на линии фронта могут зайти в тупик и затянутся на месяцы и годы, что приведет к большим жертвам с обеих сторон и нарастающему кризису, который продолжит истощать мировую экономику. Россия может пересмотреть свои цели в войне и объявить о победе. Этот вариант, по информации CNN, считается наименее вероятным.

По словам собеседников телеканала, американские чиновники опасаются, что если России удастся закрепиться на востоке Украины, то в будущем она сможет использовать эти территории как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь страны.

Западные чиновники в целом считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке Украины благодаря численности своих войск. Однако это не означает, что прогресс россиян уже предрешен, заявил представитель администрации президента США Джо Байдена.

Сейчас бои сосредоточены вокруг двух соседних городов в Донбассе — Лисичанска и Северодонецка. Западные аналитики высоко оценивают шансы Украины на защиту Лисичанска, который расположен на возвышенности. Однако, сообщает телеканал, появляются тревожные признаки того, что Россия пытается перерезать пути снабжения города на юго-востоке. В Северодонецке российские военные практически полностью окружили украинские подразделения.