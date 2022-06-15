15.06.2022, 19:31
В Мустамяэ произошло серьезное ДТП: пострадали три человека(1)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Трое человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии возле Таллиннского технического университета сегодня днем.
Авария произошла на пересечении улиц Üliõpilaste tee и Ehitajate tee около 17:40. В ходе ДТП столкнулись автомобили Citröen и Audi. В результате столкновения пострадали три человека, сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.
Полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. Движение на месте происшествия затруднено.