Новости Эстонии
15.06.2022, 19:31

В Мустамяэ произошло серьезное ДТП: пострадали три человека

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Трое человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии возле Таллиннского технического университета сегодня днем.

Авария произошла на пересечении улиц Üliõpilaste tee и Ehitajate tee около 17:40. В ходе ДТП столкнулись автомобили Citröen и Audi. В результате столкновения пострадали три человека, сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

Полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. Движение на месте происшествия затруднено.

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