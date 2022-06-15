15.06.2022, 19:21
ВИДЕО | Опасный обгон мог стоить жизни. Стальные нервы водителя помогли избежать трагедии(2)
ФОТО: | Erakogu
Опаснейший маневр попал на камеру видеорегистратора водителя легкового автомобиля на трассе Таллинн-Пярну-Икла. Неудачный обгон на встречной полосе заставил водителя съехать на обочину.
Опасный маневр был хорошо запечатлен камерой, установленной в автомобиле. Неудачно выбранный момент для обгона встречным грузовиком вынудил водителя прижаться к самому краю дороги, чтобы избежать лобового столкновения. К счастью, трагедии удалось избежать.
На видео также слышен смех водителя. Стальные нервы позволили ему не только контролировать автомобиль, но и отнестись к опасной ситуации с юмором.