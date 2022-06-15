ВИДЕО | Опасный обгон мог стоить жизни. Стальные нервы водителя помогли избежать трагедии

Опасный маневр был хорошо запечатлен камерой, установленной в автомобиле. Неудачно выбранный момент для обгона встречным грузовиком вынудил водителя прижаться к самому краю дороги, чтобы избежать лобового столкновения. К счастью, трагедии удалось избежать.

На видео также слышен смех водителя. Стальные нервы позволили ему не только контролировать автомобиль, но и отнестись к опасной ситуации с юмором.