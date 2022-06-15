Столичная горуправа утвердила нового старейшину Нымме

Районный совет Нымме 8 июня обсудил предложение мэра Таллинна назначить на должность старейшины Нымме Кармо Кури. На собрании районного совета кандидатура Кармо Кури в качестве старейшины района была утверждена.

Кармо Кури работал в Ныммеской районной управе с 2011 года на различных должностях в области городского хозяйства. В 2017 году он возглавил отдел городского хозяйства, а в марте 2018 года стал заместителем старейшины района.