Столичная горуправа утвердила нового старейшину Нымме
Таллиннская горуправа утвердила Кармо Кури в должности старейшины Нымме с сегодняшнего дня, 15 июня, на срок полномочий нынешнего состава горуправы.
Районный совет Нымме 8 июня обсудил предложение мэра Таллинна назначить на должность старейшины Нымме Кармо Кури. На собрании районного совета кандидатура Кармо Кури в качестве старейшины района была утверждена.
Кармо Кури работал в Ныммеской районной управе с 2011 года на различных должностях в области городского хозяйства. В 2017 году он возглавил отдел городского хозяйства, а в марте 2018 года стал заместителем старейшины района.
Кармо Кури получил степень бакалавра в Таллиннском университете по специальности организации рекреации, он продолжает обучение в магистратуре Таллиннского технического университета по специальности управления и инноваций в публичном секторе.