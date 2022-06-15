Департамент образования: многие украинские школьники предпочитают русский язык обучения

Распределение детей затруднено тем, что украинцы часто меняют место жительства и не все из них состоят на учете в регистре, что затрудняет получение о них данных, пишет rus.err.

„Ко всему прочему, утверждается, что украинских учеников нельзя направлять в русские школы. Если так и произойдет, то самыми большими жертвами станут эстонские школы, поскольку именно они должны будут взять на себя всю эту нагрузку“, - сказал глава Департамента образования.

Паюла добавил, что большое количество родителей, обратившихся в департамент, хотят отдать своих детей в школу с русским языком обучения, поскольку намерены при первой возможности вернуться в Украину и поэтому не считают нужным учить эстонский язык.

К тому же, если все дети украинских беженцев поступят в школы с эстонским языком обучения, главной заботой школьных руководителей будет решение возможных социальных проблем и напряженности.