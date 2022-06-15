Эстонские эксперты рекомендуют вакцинировать близкоконтактных от оспы обезьян

„Быстрая диагностика случаев, уведомление, консультирование и изоляция больных, а также оперативное выявление близких контактов и, при необходимости, вакцинация имеют важное значение в борьбе с очагами инфекции. Департамент здоровья Эстонии в сотрудничестве с Эстонским обществом инфекционистов и Государственной экспертной комиссией по иммунопрофилактике готовит более подробные инструкции в случае заражений и близких контактов с больными“, - сказала руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Против обезьяньей оспы можно использовать вакцину от оспы. Европейская комиссия во вторник подписала договор с производителем вакцины, согласно которому закупит в общей сложности 109 090 доз для государств-членов ЕС, пишет rus.err.

В Эстонии пока случаи оспы обезьян не фиксировались.

Кроме того, на заседании Экспертной комиссии по иммунопрофилактике обсуждалось расширение целевых групп для вакцинации против гриппа. Эксперты поддержали предложение Больничной кассы о включении в целевую группу бесплатной вакцинации против гриппа с сезона 2022/2023 годов лиц в возрасте 60-64 лет (ранее в целевую группу входили люди старше 65 лет).