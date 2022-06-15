ФОТО | В ласнамяэском тоннеле Мустакиви приняли меры для борьбы с птицами

„До недавних пор тоннель Мустакиви был излюбленным местом голубей и других птиц. Чтобы тоннель, в котором только что завершился первый этап реконструкции, и впредь оставался чистым, в нем были установлены сетки и шипы для отпугивания пернатых. Управа района Ласнамяэ просит всех жителей не кормить птиц рядом с тоннелем, чтобы у них не вырабатывалась привычка постоянно там находиться“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что следующие этапы реконструкции подразумевают приведение в порядок не только самого тоннеля, но и прилегающих территорий с тем, чтобы создать целостное, удобное и современное городское пространство.

В ходе проведенных до начала работ исследований выяснилось, что состояние тоннеля хуже ожидаемого и поэтому на ремонт уйдет больше времени, чем планировалось. К настоящему времени в тоннеле демонтированы киоски, реконструированы стены, потолки и ливневая канализация.

На первом этапе реконструкции в тоннеле были демонтированы торговые киоски и приведены в порядок площади под ними. Кроме того, были сняты поврежденные влагой материалы облицовки стен и отремонтированы стены, потолки и водосточные сливы. Также установлены LED-светильники и обновлены перила на лестничных спусках.

На следующем этапе рассматриваются более масштабные работы, которые также коснутся тротуаров и автобусных остановок рядом с тоннелем. Поскольку эти работы потребует больших инвестиций, управа района Ласнамяэ будет запрашивать дополнительное финансирование при подготовки бюджетной стратегии города.

На голосовании в рамках первого народного бюджета Таллинна в Ласнамяэ с заметным перевесом победила идея привести в порядок тоннель Мустакиви. Заказчиком строительных работ в пешеходном тоннеле Мустакиви является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.