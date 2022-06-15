На внеочередном заседании Рийгикогу будет рассмотрен законопроект о снижении акцизов на топливо до минимума

„Люди не должны страдать из-за того, что реформисты во главе Каей Каллас, представив около 1700 поправок к законопроекту о повышении детских пособий, застопорили работу парламента“, - сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб. „Правительства ряда стран, в том числе соседней Латвии, уже разработали меры помощи людям. Не должно оставаться в роли стороннего наблюдателя и правительство Эстонии. Цены на топливо бьют все рекорды, а также оказывают непосредственное влияние на формирование цен на остальные товары и услуги. Государство может облегчить положение людей, снизив акцизы. Мы не должны допускать ситуации, когда жители приграничных районов будут заправляться в соседней Латвии“, - сказал Ааб.



По словам Ааба, снижение акцизов поддерживают многие депутаты парламента, поэтому есть надежда, что законопроект будет принят до Иванова дня. „Продавцы топлива прогнозируют дальнейшее повышение цен бензин и дизель. Соответственно, будут расти цены на остальные товары и услуги. В связи с повышением цен налоговые поступления существенно превышают ранее прогнозируемые, это покроет расходы на снижение акцизов“, - отметил Ааб.



Сейчас ставка акциза на неэтилированный бензин составляет 563 евро на 1000 литров топлива. Законпроект предполагает ее снижение до минимально установленной в ЕС – т.е. до 359 евро. Для потребителя это означает, что цена снизится на 25 центов за литр. Акциз на дизельное топливо, согласно законопроекту, понизится с 372 до 330 евро на 1000 литров.