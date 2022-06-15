Как провести Иванову ночь без вреда для фигуры? Советы нутрициолога
Таллиннский нутрициолог Катрин Савченко продолжает вести свой блог на RusDelfi и делиться с читателями полезными лайфхаками, связанными с правильным питанием.
Многие заранее начали подготовку тела к летнему сезону, но в связи с приближающимися праздниками есть большой риск перечеркнуть все достижения. Чтобы этого не произошло я поделюсь важными и простыми правилами, которые помогут сохранить фигуру, не отказывая себе в удовольствии насладиться шашлыком в Иванову ночь.
Залог в простоте!
Мясо:
- чистый шашлык, мясное филе. Старайтесь избегать сосисок/колбас
- не употребляйте все виды мяса сразу, выбирайте на один вечер один вид мяса. Если вы хотите есть свинину, не миксуйте ее с говядиной или курицей.
- выбирайте мясо, где маринад сделан без молочной продукции. Это может быть мясо в специях, в уксусе, в томатном соусе.
- дождитесь готовности мяса, не начинайте „перекусывать“ хлебом/лавашом/закусками/фруктами до того, как шашлык будет готов.
Лаваш:
- по возможности использовать цельно зерновой лаваш
- толстому лавашу предпочесть тонкий, армянский лаваш
- не употреблять лаваш с сыром
- добавить к лавашу зелень/овощи
- делайте паузу от момента употребления мяса и лаваша. Не стоит закусывать шашлык мучными изделиями, это прямой путь к + на весах на следующий день. Лучшим вариантом станет раздельное употребление мучного от мяса.
Если вы сможете воздержаться от мучных изделий в Иванову ночь, вы сделаете огромный подарок своему здоровью и весу!
Салаты/овощи:
Это то, где не стоит себя ограничивать. Любые овощи и зелень это большой плюс в Иванову ночь. Обязательно добавьте порцию салата к мясу. В Иванову ночь желательно все салаты заправлять лимонным соком, избегать масел.
- картофель не так плох, как его привыкли считать, но так же как и лаваш, картофель не стоит употреблять вместе с мясом. Оставьте картофель на обед и приготовьте его с овощами.
Алкоголь:
- чистый, не мешать со сладкими напитками. Воду с газом и с вкусовыми добавками, которые можно использовать для легких коктейлей предлагает Perrier.
- избегайте готовых коктейлей
- избегайте пива/сидров
Закуски:
- запеченные овощи
- креветки в песто
- салат из томатов, базилика и авокадо
- хумус с овощами
- фаршированные зеленью и овощами баклажаны
- гриль артишоки
- оливки
Подготовка заранее
В день, когда вы планируете „праздновать“ обязательно позавтракайте. Ваш завтрак должен состоять из жиров (семена, масла, авокадо, красная рыба, яйца), белка (омлет/яйца в любом виде, тофу, курица/индейка, белковые миксы), клетчатка (зелень, овощи). Это позволит вам снизить аппетит вечером.
Днем проведите силовую тренировку или если ваше состояние здоровья позволяет - кардио тренировку. Это так же сработает на снижение чувства голода и контроль сахара, что будет профилактикой „жировых отложений“.
Если вы планируете употреблять алкоголь выпейте накануне Enterosgel и витамин С (1000мг). Это снизит токсичную нагрузку алкоголя.
Вспомогательные средства
Дополнительные энзимы, то что поможет процессам пищеварения при употреблении избыточного количества еды: или сок из грейпфрута, или экстакт папайи (аптека), или эфирное масло перечной мяты на стакан воды. После еды.
Хитозан - снижение аппетита, торможение всасывания жиров
АСС Long - после употребления алкоголя
Enterolgel - до и после употребления алкоголя
CoQ10 - антиоксидант за несколько дней до и после праздника
Возьмите паузу
На следующий день ваш первый прием пищи должен быть не раньше, чем через 16 часов от последнего приема пищи.
Если ваш праздник с застольем будет длиться несколько дней - чередуйте: один день с мясом, второй день с картошкой и лавашом. Разделяйте животную и растительную пищу.
Не проводите весь вечер за столом, будьте активны! Берите паузу между приемами пищи. Иногда в праздники прием пищи продолжается более 2 часов - не допускайте этого.
Используйте приведенные правила и наслаждайтесь праздниками без вреда для здоровья и фигуры. И помните, что пища и алкоголь не должны превращаться в культ любого праздника!