Как провести Иванову ночь без вреда для фигуры? Советы нутрициолога

Многие заранее начали подготовку тела к летнему сезону, но в связи с приближающимися праздниками есть большой риск перечеркнуть все достижения. Чтобы этого не произошло я поделюсь важными и простыми правилами, которые помогут сохранить фигуру, не отказывая себе в удовольствии насладиться шашлыком в Иванову ночь.

Залог в простоте!

Мясо:

- чистый шашлык, мясное филе. Старайтесь избегать сосисок/колбас

- не употребляйте все виды мяса сразу, выбирайте на один вечер один вид мяса. Если вы хотите есть свинину, не миксуйте ее с говядиной или курицей.

- выбирайте мясо, где маринад сделан без молочной продукции. Это может быть мясо в специях, в уксусе, в томатном соусе.

- дождитесь готовности мяса, не начинайте „перекусывать“ хлебом/лавашом/закусками/фруктами до того, как шашлык будет готов.

Лаваш:

- по возможности использовать цельно зерновой лаваш

- толстому лавашу предпочесть тонкий, армянский лаваш

- не употреблять лаваш с сыром

- добавить к лавашу зелень/овощи

- делайте паузу от момента употребления мяса и лаваша. Не стоит закусывать шашлык мучными изделиями, это прямой путь к + на весах на следующий день. Лучшим вариантом станет раздельное употребление мучного от мяса.

Если вы сможете воздержаться от мучных изделий в Иванову ночь, вы сделаете огромный подарок своему здоровью и весу!

Салаты/овощи:

Это то, где не стоит себя ограничивать. Любые овощи и зелень это большой плюс в Иванову ночь. Обязательно добавьте порцию салата к мясу. В Иванову ночь желательно все салаты заправлять лимонным соком, избегать масел.

- картофель не так плох, как его привыкли считать, но так же как и лаваш, картофель не стоит употреблять вместе с мясом. Оставьте картофель на обед и приготовьте его с овощами.

Алкоголь:

- чистый, не мешать со сладкими напитками. Воду с газом и с вкусовыми добавками, которые можно использовать для легких коктейлей предлагает Perrier.

- избегайте готовых коктейлей

- избегайте пива/сидров

Закуски:

- запеченные овощи

- креветки в песто

- салат из томатов, базилика и авокадо