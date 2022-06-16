Рафаэль Надаль впервые станет отцом

Рафаэль Надаль знаком со своей возлюбленной со школьной скамьи. Они учились в одной школе. До свадьбы пара встречалась 14 лет. Поклонники посмеивались над теннисистом, что он никак не решится распрощаться со статусом холостяка. Однако в 2019 году Рафаэль Надаль женился на Марии Перельо.

Сообщается, что Надаль и Перельо ожидают появления первенца через несколько месяцев, а до этого будущие родители не афишировали беременность Марии.

Надалю 36 лет, в июне он в 14-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции (“Ролан Гаррос“). Этот титул стал для него 22-м на турнирах Большого шлема, что является рекордным достижением.

Хиска Перелья, урожденная Мария Франциска Перелья — страховой работник, окончила бизнес-школу. Она является директором проекта Фонда Рафы Надаля, благотворительной организации, которую Надаль основал в 2008 году.