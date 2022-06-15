ВИДЕО | Эстонец покинул службу в НАТО и за собственные средства обучает украинцев воевать

Максиму 29 лет и последние семь он был профессиональным военным в армии НАТО, говорится в сюжете ТСН.

Но с началом российского полномасштабного вторжения для мужчины жизнь изменилась. Он приехал в Украину и за собственные средства учит бойцов. „Украина сейчас воюет за всю Европу. Я считаю себя эстонцем, но покинуть Украину тоже не смог“, – говорит он.

Бойцы обезвреживают мнимого вражеского „тигра“, забирают карты и средства связи и без потерь возвращаются. Чтобы так безупречно было и в настоящем бою, все отрабатывается до мелочей. Все, что отработал за семь лет контрактной службы и во время боевых сделок, Максим теперь передает украинским защитникам.

Рассказывает, что в юности учился в Украине компьютерным технологиям. И сейчас остаться в стороне не смог. Максиму пришлось уволиться со службы и даже потерять право на военную пенсию, чтобы оказаться здесь. „Люди здесь дома теряют, так что мои сбережения – это так себе“, – убеждает Максим.



Он приехал при поддержке ассоциации украинских организаций в Эстонии. И проводит обучение защитников за свой счет. „Передаю им как минимум огневой подготовки, тактики. Стараюсь как можно больше научить их координировать свои действия с другими подразделениями. Вот это проблема россиян, что они вообще не координированы. Это просто масса, которая прет грубой силой“, — говорит военный.

Еще несколько месяцев назад у этих бойцов не было ни одного боевого опыта. В мирной жизни – юристы, застройщики и даже чиновники – сейчас усиленно учатся по стандартам НАТО. „Прежде всего – продуманность. Все до мелочей. Во-вторых, это человечность. Подход натовской армии к людям – это не расходник, это сила“, — говорит Максим.



Это как в футболе — у каждого определенная роль, бойцы действуют по оптимальному алгоритму. „Оно все выглядит довольно просто, как для детей. Но оно достаточно эффективно. Недаром армия НАТО считается сильнейшей“, — говорят бойцы на подготовке.