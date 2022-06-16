Отправляетесь в отпуск? Публиковать фото с отдыха может быть опасно!

Стоит помнить, что некоторые воры действуют очень продуманно, так сказать, стратегически. Они заранее проводят тщательную проверку бэкграунда жертвы, составляют ее распорядок дня и будут следить за ее отдыхом в социальных сетях, чтобы кража прошла как можно более гладко. Поэтому стоит быть внимательным при публикации фотографий с места проведения отпуска.

Самый крупный иск в связи с кражей со взломом составил почти 50 000 евро

По словам руководителя сферы страхования рисков Swedbank Лийны Лакс, в 2021 году в отдел рассмотрения ущерба Swedbank было подано 90 заявок о кражах со взломом. Средний ущерб составил 2177 евро. Однако самый крупный ущерб от кражи со взломом составил в прошлом году почти 50 000 евро. „Поскольку компенсация за домашнее имущество в случае кражи также зависит от суммы страхового покрытия, стоит хотя бы раз в год проверять, достаточна ли сумма страхового покрытия домашнего имущества, указанная в полисе страхования жилья“, – говорит Лакс.

История рассмотрения ущерба в Swedbank показывает, что во все времена из домов крали всё, что можно сдвинуть с места. Велосипеды, инструменты и электроника – классические, излюбленные объекты для воров, но крали и довольно необычные вещи, такие как сиденье унитаза, керамическая плита, два пакета грунта и даже дверцы от плиты и духовки, которые были выломаны и вынесены из дома.

Если Вы не защитите своё имущество должным образом, в какой-то момент Ваши планы на рыбалку могут быть разрушены из-за отсутствия лески, вёсел и резиновой лодки. Или при подготовке к следующему мероприятию Вы вдруг обнаруживаете, что кто-то унёс Вашу праздничную одежду. Воров особенно притягивают большие стеклянные двери и окна, так как они дают им хороший обзор предметов в Вашем доме. Когда Вы находитесь вне дома, хорошо бы по возможности закрывать окна шторами.