Отправляетесь в отпуск? Публиковать фото с отдыха может быть опасно!
В сезон летних отпусков, когда дома остаются без присмотра, следует ждать злоумышленников, жаждущих чужого имущества. Всё, что случайно оставлено в неположенном месте или как на витрине магазина, всё, что привлекает чужой взгляд, будет украдено – чёткий сигнал вору: „Приходи и забирай!“
Стоит помнить, что некоторые воры действуют очень продуманно, так сказать, стратегически. Они заранее проводят тщательную проверку бэкграунда жертвы, составляют ее распорядок дня и будут следить за ее отдыхом в социальных сетях, чтобы кража прошла как можно более гладко. Поэтому стоит быть внимательным при публикации фотографий с места проведения отпуска.
Самый крупный иск в связи с кражей со взломом составил почти 50 000 евро
По словам руководителя сферы страхования рисков Swedbank Лийны Лакс, в 2021 году в отдел рассмотрения ущерба Swedbank было подано 90 заявок о кражах со взломом. Средний ущерб составил 2177 евро. Однако самый крупный ущерб от кражи со взломом составил в прошлом году почти 50 000 евро. „Поскольку компенсация за домашнее имущество в случае кражи также зависит от суммы страхового покрытия, стоит хотя бы раз в год проверять, достаточна ли сумма страхового покрытия домашнего имущества, указанная в полисе страхования жилья“, – говорит Лакс.
История рассмотрения ущерба в Swedbank показывает, что во все времена из домов крали всё, что можно сдвинуть с места. Велосипеды, инструменты и электроника – классические, излюбленные объекты для воров, но крали и довольно необычные вещи, такие как сиденье унитаза, керамическая плита, два пакета грунта и даже дверцы от плиты и духовки, которые были выломаны и вынесены из дома.
Если Вы не защитите своё имущество должным образом, в какой-то момент Ваши планы на рыбалку могут быть разрушены из-за отсутствия лески, вёсел и резиновой лодки. Или при подготовке к следующему мероприятию Вы вдруг обнаруживаете, что кто-то унёс Вашу праздничную одежду. Воров особенно притягивают большие стеклянные двери и окна, так как они дают им хороший обзор предметов в Вашем доме. Когда Вы находитесь вне дома, хорошо бы по возможности закрывать окна шторами.
Уходя из дома, обязательно запирайте двери всех зданий и закрывайте окна, чтобы невозможно было получить доступ к Вашей собственности, не сломав никаких барьеров. Swedbank P&C Insurance при наличии страхования домашнего имущества покрывает ущерб, при условии, что предметы находились в надлежащим образом запертых зданиях (жилой дом, кладовая, погреб, хозяйственная постройка, сауна и т. д.).
Всё имущество, предназначенное для постоянного нахождения под открытым небом (садовая мебель, барбекю, батут, роботизированная газонокосилка), также покрывается в пределах 25% от страховой суммы домашнего имущества, но рекомендуется размещать их в менее заметном месте или под объективом камеры наблюдения.
Если Вы сделали всё возможное для предотвращения кражи, но случилось худшее, немедленно сообщите в полицию и свяжитесь со своим страховщиком. Клиенты Swedbank также могут заполнить форму заявления в своем интернет-банке. Если замки также были сломаны, Вы можете заказать услуги слесаря непосредственно через круглосуточную службу помощи на дому Swedbank. Мастер быстро придёт к Вам на помощь в экстренной ситуации.
Дом обычно является самым безопасным местом для человека, и даже если вещи можно заменить, психолог может понадобиться для восстановления чувства безопасности и душевного спокойствия в случае серьёзной психологической травмы. „Важно, чтобы каждый из нас получал помощь и поддержку после травмирующего опыта. Именно поэтому мы одними из первых в Эстонии добавили в страхование жилья психологическую поддержку“, – говорит Лакс.
В случае пожара, кражи со взломом или ограбления Swedbank возместит до 500 евро по каждому страховому случаю за консультацию и лечение у психолога, психотерапевта или психиатра.