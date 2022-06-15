ФОТО | Ушла из дома в ночной рубашке. Нужна ваша помощь в поисках пропавшей в Ласнамяэ Ирины!

Ирина ушла из дома на улице Юмера около 9.30 утра. У женщины проблемы с памятью, поэтому ей может потребоваться помощь.

Рост Ирины 155 см, телосложение плотное, волосы седые. Она носит очки. Выйдя из дома, была одета в голубую ночную рубашку и серую куртку, черные туфли и черный берет.

Полиция просит всех, кто заметит Ирину, сообщить по номеру 112.





