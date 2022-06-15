15.06.2022, 14:14
ФОТО | Ушла из дома в ночной рубашке. Нужна ваша помощь в поисках пропавшей в Ласнамяэ Ирины!
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 80-летней Ирины, которая ушла из своего дома в Ласнамяэ и не вернулась.
Ирина ушла из дома на улице Юмера около 9.30 утра. У женщины проблемы с памятью, поэтому ей может потребоваться помощь.
Рост Ирины 155 см, телосложение плотное, волосы седые. Она носит очки. Выйдя из дома, была одета в голубую ночную рубашку и серую куртку, черные туфли и черный берет.
Полиция просит всех, кто заметит Ирину, сообщить по номеру 112.