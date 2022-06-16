Советник Зеленского: конечно, у нас есть коррупция, мы постсоветское государство

„Мы никогда не страдали наступательными комплексами. Мы никогда не хотели зайти на чью-то территорию и кому-то что-то доказать. У нас нет этого в крови. У нас в крови одно - мы хотим построить государство, в котором классно жить, которое открыто для мира. А любая философия экспансии предлагает закручивание поясов и распределение ресурсов на войну. Мы не вкладывались ни в какие технологии, которые позволяют захватывать чужую территорию, поэтому вопрос не стоит в захвате российской территории. Нам все равно“, - ответил Михаил Подоляк.

По его словам, проблема России в том, что она несчастна. „Государство начинает страдать экспансионизмом, когда имеет некачественную элиту, которая не может предложить другую концепцию, кроме как - мы великие, поэтому пойдем унизим кого-то искандерами. Государство несчастно, когда ты приходишь, пьешь водку, потому что нечем заниматься, нет карьеры, некуда сходить“, - считает представитель украинской стороны.

„Проблема России, что она реализует комплексы неполноценности через другие страны, через попытку сказать - мы великая империя. У Украины таких комплексов нет, мы открытое государство. У нас доминирует конкурентная философия везде. Да, у нас есть коррупция, мы постсоветское государство. Нам необходимо сформировать другие правила. Все же хотят сделать все быстро. Нам нужно время, но мы изживем это в любом случае.

Мы чувствуем себя равными с другим миром. Я себя не считаю хуже словака, чеха, англичанина или француза. Мы современны, интеллектуальны, генерируем добавленную стоимость для человечества, производим качественную продукцию. Когда у тебя есть желание быть конкурентными в глобальном мире, тогда ты не идешь в другую страну. Зачем? Чтобы что?“ - вопрошает Подоляк.