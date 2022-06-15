Новости Эстонии
15.06.2022, 12:35

ФОТО | Очередной рекорд: стоимость дизельного топлива поднялась на новую высоту

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Очередное повышение топлива
Очередное повышение топлива
ФОТО: Марина Бегункова | Ekspress Meedia

Сегодня на одной из автозаправок Circle K был зафиксирован очередной ценовой рекорд.

Так, стоимость дизельного топлива поднялась до 2,089 евро. Предыдущий рекорд относится к прошлой неделе, когда стоимость дизеля выросла до 2,049 евро.

Цена 95-го бензина на этот раз хоть и не побила рекорда, но остается по-прежнему высокой, составляя 2,239 евро за литр.

Как мы писали утром, наши соседи предпринимают различные шаги для обуздания роста цен. Так, кабинет министров Латвии утвердил правила, которые предусматривают, что с 1 июля этого года и до конца 2023 года присоединение биодобавки к топливу не будет обязательной. Это сделано с целью способствовать снижению цен на топливо, хотя специалисты сомневаются, что этот результат будет достигнут.

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