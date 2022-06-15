Новости Эстонии
15.06.2022, 14:35

Цены на пиво сильно вырастут. A. Le Coq: грядущее пугает

 (1)
Рекламный плакат времен эстонской кроны
Рекламный плакат времен эстонской кроны
ФОТО: EE arhiiv | Ekspress Meedia

A. Le Coq и Saku Õlletehas подтвердили Ärileht, что сегодня они находятся в сложной ситуации из-за нехватки зерна и стеклянных бутылок. A. Le Coq прогнозирует рост цен на пиво до 50%.

На сегодняшний день цены на пиво коснулось только подорожание энергоносителей, и то лишь частично, сказал Ärileht глава A. Le Coq Тармо Нооп. „То, что будет происходить осенью, выяснится осенью, но текущие закупочные цены на сырье пугают“, — признал Нооп.

На производство пива больше всего влияет цена злаков ( в случае A. Le Coq это солод ), а также цена алюминиевых банок и стеклянных бутылок. Текущий прогноз говорит, что стоимость зерновых увеличится вдвое, алюминия – на 40-50%.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии