Цены на пиво сильно вырастут. A. Le Coq: грядущее пугает

На сегодняшний день цены на пиво коснулось только подорожание энергоносителей, и то лишь частично, сказал Ärileht глава A. Le Coq Тармо Нооп. „То, что будет происходить осенью, выяснится осенью, но текущие закупочные цены на сырье пугают“, — признал Нооп.