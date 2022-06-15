15.06.2022, 14:35
Цены на пиво сильно вырастут. A. Le Coq: грядущее пугает(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
A. Le Coq и Saku Õlletehas подтвердили Ärileht, что сегодня они находятся в сложной ситуации из-за нехватки зерна и стеклянных бутылок. A. Le Coq прогнозирует рост цен на пиво до 50%.
На сегодняшний день цены на пиво коснулось только подорожание энергоносителей, и то лишь частично, сказал Ärileht глава A. Le Coq Тармо Нооп. „То, что будет происходить осенью, выяснится осенью, но текущие закупочные цены на сырье пугают“, — признал Нооп.