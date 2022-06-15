В России призвали отменить признание независимости Эстонии, а также Украины и Латвии
Депутат Госдумы РФ от партии „Единая Россия“ Дмитрий Федоров призвал отменить признание независимости Украины, Латвии и Эстонии из-за якобы нарушений выхода этих стран из состава СССР, пишет Ukranews со ссылкой на „Телеграф“ во вторник, 14 июня.
Депутат заявил, что России „необходимо избавиться от угроз“, которые представляют для нее Украина, Эстония и Латвия, для чего можно отменить признание их независимости. Федоров указал, что якобы эти государства вышли из состава СССР с нарушением конституции.
„Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР„, — заявил депутат.
Федоров сказал, что в дальнейшем отменить признание независимости следует для Эстонии, Латвии и Украины, но после отработки механизма на примере Литвы.
Как сообщали Українські Новини, 8 июня депутат от партии „Единая Россия“ Евгений Федоров зарегистрировал в Госдуме РФ законопроект об „Отмене признания независимости Литвы“.
Также 8 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что намерения Российской Федерации отменить признание независимости Литвы являются свидетельством возрастающих аппетитов агрессора, что грозит войной на территории Европейского Союза.
13 мая в Госдуме РФ призвали „денацифицировать“ Польшу после Украины.