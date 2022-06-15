В России призвали отменить признание независимости Эстонии, а также Украины и Латвии

Депутат заявил, что России „необходимо избавиться от угроз“, которые представляют для нее Украина, Эстония и Латвия, для чего можно отменить признание их независимости. Федоров указал, что якобы эти государства вышли из состава СССР с нарушением конституции.

„Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР„, — заявил депутат.

Федоров сказал, что в дальнейшем отменить признание независимости следует для Эстонии, Латвии и Украины, но после отработки механизма на примере Литвы.

Как сообщали Українські Новини, 8 июня депутат от партии „Единая Россия“ Евгений Федоров зарегистрировал в Госдуме РФ законопроект об „Отмене признания независимости Литвы“.

Также 8 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что намерения Российской Федерации отменить признание независимости Литвы являются свидетельством возрастающих аппетитов агрессора, что грозит войной на территории Европейского Союза.

13 мая в Госдуме РФ призвали „денацифицировать“ Польшу после Украины.