Сокращенные дни, двойная оплата. Все, что нужно знать о работе на предстоящие праздники

Предшествующий 23 июня рабочий день работодатель должен сократить на три часа. Если деятельность предприятия не позволяет сократить рабочий день, то работодатель должен договориться с работником о том, что накануне праздника он будет работать, как обычно. Работодатель должен получить согласие работников относительно сокращенного рабочего дня уже на этапе составления графика работы. Если работник не согласен работать полный рабочий день в канун праздников, то работодатель не имеет права его заставлять. Работник должен сообщить работодателю о своем отказе не позднее, чем при получении графика. Если работник не сообщает о своем отказе работодателю, это означает, что он согласен с тем, что рабочий день сокращаться не будет, и позднее не может требовать сокращения рабочего дня на основании того же графика.