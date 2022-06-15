Популярность реформистов и центристов растет, поддержка „Эстонии 200“ снижается(1)
Партия реформ 16-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны: за последние 7 дней ее рейтинг вырос на 0,6 до 34,8%%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 16 мая по 13 июня.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, рейтинг которой за неделю не изменился, оставшись на отметке в 19,8%, передает RusERR.
На третьем месте по-прежнему находится недавно ушедшая в оппозицию Центристская партия с рейтингом 17,9%, который за неделю вырос на 0,6%.
За „Эстонию 200“ сейчас готовы проголосовать 11,2% избирателей, что на 1,1% ниже показателя прошлой недели.
Социал-демократов готовы поддержать 6,4% избирателей, а Isamaa - 7,1%, „Зеленых Эстонии“ поддерживают 1,7% избирателей.