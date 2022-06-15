Популярность реформистов и центристов растет, поддержка „Эстонии 200“ снижается

Партия реформ 16-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны: за последние 7 дней ее рейтинг вырос на 0,6 до 34,8%%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 16 мая по 13 июня.