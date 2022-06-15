Российских теннисистов допустили на US Open

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) позволили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире, который пройдет с 29 августа по 11 сентября. Об этом сообщила Ассоциация тенниса США (USTA).

„Мы понимаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, влияющими на их решения. Исходя из наших собственных обстоятельств, USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года“, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Telegraph писала, что вопрос допуска россиян до US Open обсуждался накануне на совете директоров Ассоциации тенниса США, и, несмотря на аргументы в пользу отстранения россиян, организация не хочет следовать примеру Уимблдона и подвергать себя риску санкций. Ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов, после чего Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили не давать рейтинговые очки за участие в этом турнире Большого шлема.

Российские спортсмены на турнирах под эгидой ATP и WTA выступают под нейтральным флагом.

Открытый чемпионат США, или US Open, также является одним из четырех турниров Большого шлема. Он традиционно начнется в конце августа. Его действующим победителем является российский теннисист и первая ракетка мира Даниил Медведев.