Теннис
15.06.2022, 10:00

Российских теннисистов допустили на US Open

 
Meeste tennise maailma esinumber, venelane Daniil Medvedev saab minna US Openile mullust tiitlit kaitsma.
Meeste tennise maailma esinumber, venelane Daniil Medvedev saab minna US Openile mullust tiitlit kaitsma.
ФОТО: Danielle Parhizkaran | USA TODAY Sports

Организаторы одного из четырех турниров „Большого шлема“ допустили российских и белорусских теннисистов, но с поправкой, что они смогут сыграть только под нейтральным флагом.

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) позволили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире, который пройдет с 29 августа по 11 сентября. Об этом сообщила Ассоциация тенниса США (USTA).

„Мы понимаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, влияющими на их решения. Исходя из наших собственных обстоятельств, USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года“, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Telegraph писала, что вопрос допуска россиян до US Open обсуждался накануне на совете директоров Ассоциации тенниса США, и, несмотря на аргументы в пользу отстранения россиян, организация не хочет следовать примеру Уимблдона и подвергать себя риску санкций. Ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов, после чего Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили не давать рейтинговые очки за участие в этом турнире Большого шлема.

Российские спортсмены на турнирах под эгидой ATP и WTA выступают под нейтральным флагом.

Открытый чемпионат США, или US Open, также является одним из четырех турниров Большого шлема. Он традиционно начнется в конце августа. Его действующим победителем является российский теннисист и первая ракетка мира Даниил Медведев.

RusDelfi
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