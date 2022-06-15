Украинский спортсмен во время войны получил российский паспорт

„Никита живет у нас в училище олимпийского резерва, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится. Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва. Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию. Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли“, — рассказала директор училища олимпийского резерва №4 (Чехов) Татьяна Подорожная.