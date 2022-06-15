Украинский спортсмен во время войны получил российский паспорт
Во время переезда юношеской сборной Украины по водному поло в Европу, 17-летний Никита Сазонов решил поехать в Россию. Он сам добрался до подмосковного Чехова, где его взяли в училище олимпийского резерва, а позднее дали российский паспорт.
Украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за „Штурм-2002“, сообщила „Матч ТВ“ директор училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) Татьяна Подорожная.
Сазонов решил воспользоваться возможностью выехать из Украины в Польшу вместе с национальной командой. В Россию Никита отправился самостоятельно через Беларусь. Спортсмен проделал весь этот путь, не зная, живы ли его родители.
„Никита живет у нас в училище олимпийского резерва, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится. Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва. Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию. Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли“, — рассказала директор училища олимпийского резерва №4 (Чехов) Татьяна Подорожная.
Никита Сазонов рассказал, что приехал в Россию к родственникам и надеется поиграть за подмосковный „Штурм-2002“.
„В Россию я добирался через Польшу и Белоруссию. У меня здесь родственники, поэтому поехал сюда. Сейчас живу в УОРе (училище олимпийского резерва, в городе Чехов). Надеюсь, что получится поиграть в „Штурме“, а там посмотрим“, — цитирует спортсмена „Матч ТВ“.