Lidl: Ажиотажа в Эстонии уже нет?

Вечер. На парковке возле Lidl в Тондираба достаточно много машин. Хотя сейчас такого ажиотажа, как в первые недели после открытия, в магазинах сети уже нет. По просьбам многих покупателей, чтобы избежать искусственной „толкучки“, добавились тележки меньшего размера. Небольшие тележки, кстати, пользуются спросом — на специальной зоне только их и разбирают. Некоторые покупатели передвигаются по магазину с детскими тележками: в отличие от взрослых, вставлять монетку в такие не нужно.