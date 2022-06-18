Экономика
18.06.2022, 18:35

Lidl: Ажиотажа в Эстонии уже нет?

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Lidl
Lidl
ФОТО: Marina Begunkova | Ekspress Meedia

Больше двух месяцев назад немецкая розничная торговая сеть Lidl вошла на рынок в Эстонии. Открытие пяти магазинов в Таллинне и по одному в Тарту, Пярну и Нарве наделали много шуму: большие очереди на протяжении нескольких недель подогрели интерес к продукции Lidl. Как же дела обстоят сейчас? И почему одни стали преданными покупателями Lidl, а другие не хотят делать там покупки? Разбирался RusDelfi.

Вечер. На парковке возле Lidl в Тондираба достаточно много машин. Хотя сейчас такого ажиотажа, как в первые недели после открытия, в магазинах сети уже нет. По просьбам многих покупателей, чтобы избежать искусственной „толкучки“, добавились тележки меньшего размера. Небольшие тележки, кстати, пользуются спросом — на специальной зоне только их и разбирают. Некоторые покупатели передвигаются по магазину с детскими тележками: в отличие от взрослых, вставлять монетку в такие не нужно.

В самом магазине много товаров по акции, но эти полки практически пустые. Например, на стенде, где должны быть пятилитровые бутылки воды за 0,59 евро, сиротливо лежит брошюра. Рядом альтернатива — вода на двадцать центов дороже. Мужчина подходит, вздыхает и берет одну пятилитровку вместо запланированных трех. Тоже самое можно заметить на стенде с макаронами, мясным продуктами — пустые полки покупателей не радуют.

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