Lidl: Ажиотажа в Эстонии уже нет?(52)
Больше двух месяцев назад немецкая розничная торговая сеть Lidl вошла на рынок в Эстонии. Открытие пяти магазинов в Таллинне и по одному в Тарту, Пярну и Нарве наделали много шуму: большие очереди на протяжении нескольких недель подогрели интерес к продукции Lidl. Как же дела обстоят сейчас? И почему одни стали преданными покупателями Lidl, а другие не хотят делать там покупки? Разбирался RusDelfi.
Вечер. На парковке возле Lidl в Тондираба достаточно много машин. Хотя сейчас такого ажиотажа, как в первые недели после открытия, в магазинах сети уже нет. По просьбам многих покупателей, чтобы избежать искусственной „толкучки“, добавились тележки меньшего размера. Небольшие тележки, кстати, пользуются спросом — на специальной зоне только их и разбирают. Некоторые покупатели передвигаются по магазину с детскими тележками: в отличие от взрослых, вставлять монетку в такие не нужно.