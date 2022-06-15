КОЛОНКА RusDelfi | Эстония сквозь разноцветное стекло(14)
Эстонские политики сейчас напоминают ленивых школьников, которые утром тихонько выключают будильник и спят дальше. Но 2022 год сложный и полный вызовов, и такое поведение никто себе позволить не может
Многие из нас в детстве играли с разноцветными стеклышками: очень увлекательным занятием казалось рассматривать солнце и деревья через зеленое или коричневое стекло. А уж если удавалось найти синий или красный осколок — счастью не было предела, весь мир окрашивался в иные тона, обретая причудливые очертания. Люди в Эстонии не особенно доверяют политикам и парламенту. Это подтверждается различными опросами. Если вдуматься в то, что говорят наши политики, то становится очевидным, почему они не пользуются доверием у населения; эстонские политики тоже смотрят на мир через осколки разноцветного стекла. Или, что ближе к реальности, через окно личного или служебного автомобиля.
В середине июня наконец-то начались коалиционные переговоры. Пока что нет никакой ясности, кто войдет в состав нового правительства, и заметно, что между политическими партнерами существует недоверие. Но и первое заявление переговорщиков не сильно обнадеживало. Возможные будущие партнеры — соцдемы, Isamaa и реформисты — за столом переговоров обсуждали проблемы общественного транспорта, помощь прибывшим в Эстонию украинским беженцам, повышение детских пособий для больших семей. Однако в контексте нынешних обстоятельств обсуждаемые политиками темы выглядят странно: достаточно спросить любого жителя Эстонии, и он сразу обозначил бы две главные проблемы — самый быстрый рост инфляции в Европе и агрессивный восточный сосед, желающий откусить кусок территории граничащих государств, а остальным показать свои ядерные ракеты поближе.
Повышение детских пособий — хорошая тема, многодетным семьям, конечно, надо помогать, но Эстония — не Израиль и даже не сельские регионы Польши, где такие меры имели бы положительные результаты. С общественным транспортом в Эстонии тоже в целом все хорошо: он хотя бы есть и ходит по расписанию, а улучшать его еще больше - дорого и сложно. Кроме того, наша модель транспорта такова, что чем дальше человек от Таллинна, тем сильнее он зависит от личного автомобиля: нужно возить детей в школу, пожилых родственников к врачу, а самому ехать на работу за несколько десятков километров.
Но от политиков, которые желают создать новую коалицию, мы еще не слышали, какие меры борьбы против обнищания населения они предлагают, и как они собираются гарантировать безопасность и независимость нашей страны. Конечно, это очень сложные вопросы для которых нет простого решения. Если раздать всем пособия и дотации — проблема все равно не исчезнет. Но если замалчивать эти вопросы, они так и не получат решения. Инфляция и продолжающийся рост цен в первую очередь ударит по самым незащищенным слоям общества. Эстония сделала для Украины очень много, и люди в Эстонии доказали, что у них действительно большое сердце. Однако, нашим политикам следовало бы начать что-то делать и для своего населения и страны.
В эстонском языке есть слово, которое хорошо характеризует летнее безделье - „hapukurgihooaeg“ – „сезон маринованного огурца“ - и это хорошо обозначает беззаботное время, когда политики отдыхают как школьники, почти три летних месяца. И в последние десятилетия такое безделье несколько раз заканчивалось неудобной и постыдной ситуацией, когда из-за этого в Эстонии не могли избрать президента. Такая расслабленность в ситуации, когда в стране ряд нерешенных кризисов, может закончиться плохо. Поэтому главное ожидание от нового правительства - сосредоточиться на по-настоящему важных делах и не заниматься решением надуманных проблем. Потому что и настоящих проблем у нас в стране достаточно.