КОЛОНКА RusDelfi | Эстония сквозь разноцветное стекло

Многие из нас в детстве играли с разноцветными стеклышками: очень увлекательным занятием казалось рассматривать солнце и деревья через зеленое или коричневое стекло. А уж если удавалось найти синий или красный осколок — счастью не было предела, весь мир окрашивался в иные тона, обретая причудливые очертания. Люди в Эстонии не особенно доверяют политикам и парламенту. Это подтверждается различными опросами. Если вдуматься в то, что говорят наши политики, то становится очевидным, почему они не пользуются доверием у населения; эстонские политики тоже смотрят на мир через осколки разноцветного стекла. Или, что ближе к реальности, через окно личного или служебного автомобиля.

В середине июня наконец-то начались коалиционные переговоры. Пока что нет никакой ясности, кто войдет в состав нового правительства, и заметно, что между политическими партнерами существует недоверие. Но и первое заявление переговорщиков не сильно обнадеживало. Возможные будущие партнеры — соцдемы, Isamaa и реформисты — за столом переговоров обсуждали проблемы общественного транспорта, помощь прибывшим в Эстонию украинским беженцам, повышение детских пособий для больших семей. Однако в контексте нынешних обстоятельств обсуждаемые политиками темы выглядят странно: достаточно спросить любого жителя Эстонии, и он сразу обозначил бы две главные проблемы — самый быстрый рост инфляции в Европе и агрессивный восточный сосед, желающий откусить кусок территории граничащих государств, а остальным показать свои ядерные ракеты поближе.