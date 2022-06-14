Мосты в Северодонецке уничтожены: уготована ли украинским военным на заводе „Азот“ судьба защитников „Азовстали“?

Украинская армия уже не раз этим пользовалась. Оборона промзон сильно выматывает наступающие части, оттягивает на себя значительные силы противника и позволяет выиграть время для подготовки резервов и занятия новых рубежей.

Крупные предприятия наподобие „Азовстали“ и „Азота“ - наследие военно-ориентированной советской промышленности. Они изначально проектировались так, чтобы функционировать и в военное время, а в случае приближения противника превращаться в укрепрайоны.

Аналогии с Мариуполем и заводом „Азовсталь“, который украинские войска обороняли 2,5 месяца в полном окружении и в итоге сдались, казалось бы, есть. Но насколько они уместны в ситуации с Северодонецком и заводом „Азот“?

В понедельник стало известно, что все мосты через Северский Донец, соединяющие Северодонецк с соседним Лисичанском, полностью разрушены. Обороняющие город украинские военные были вынуждены отступить и закрепиться на территории завода „Азот“, а теперь они остались без сухопутного сообщения со своими основными силами.

„Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения“, - заявил Сак.

Как рассказал DW советник министра обороны Украины Юрий Сак, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке „очень, очень тяжелая“ и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе.

С конца мая за Северодонецк идут ожесточенные бои, украинские военные провели серию контратак, но в итоге отступили и заняли оборону на северодонецком химическом предприятии „Азот“. На территории завода укрылось и много гражданских лиц. Мосты, через которые можно было бы совершить отступление, уничтожены.

Минобороны России предлагает также эвакуировать гражданских лиц с „Азота“. „Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово Луганской народной республики“, - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мощные стены и перекрытия, наличие бомбоубежищ и подземных коммуникаций наряду с отсутствием у противника их точных планов и схем, возможность создать крупные запасы боеприпасов и продовольствия - всё это сильно затрудняет действия наступающей стороны.

Бои за Мариуполь и завод „Азовсталь“ продолжались с начала марта по середину мая. Точной информации о потерях обеих сторон нет. По данным минобороны России, в общей сложности в плен сдались 2439 украинских военных, находившихся на территории „Азовстали“. В Киеве заявляют, что они полностью выполнили свою задачу, связав обороной города крупную российскую группировку.

В Северодонецк российским войскам удалось зайти в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. Как и в ситуации с Мариуполем, бойцы ВСУ закрепились в промзоне, а вместе с ними - и мирные жители, которые отказались или не успели эвакуироваться.

По сведениям украинских властей, на „Азоте“ остаются около 500 жителей, из них 40 - дети.

Но есть серьезные отличия

По сравнению с Мариуполем и „Азовсталью“ в обороне Северодонецка и завода „Азот“ есть и плюсы, и минусы.

Плюсы

Пока российскими войсками не взят соседний Лисичанск, о полном окружении украинской группировки в Северодонецке речи не идет. Река Северский Донец за спиной обороняющихся - безусловно, препятствие, но не абсолютное.

В отличие от Азовского моря, заблокированного российскими боевыми катерами, река позволяет организовать переправу через нее и снабжение. На худой конец, ее можно и переплыть.

Коммуникация и возможность вывоза раненых с „Азота“ есть, подтвердил в понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Серьезную поддержку украинским подразделениям, обороняющим химкомбинат, оказывает и размещенная в Лисичанске артиллерия - часть ее была заблаговременно выведена из Северодонецка. Города примыкают друг к другу, и при попытке приблизиться к заводу „Азот“ противник попадает под огонь орудий даже небольшой дальности.

Минусы