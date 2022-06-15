Эстонские футбольные клубы начинают свой путь в еврокубках

Таллиннская „Левадия“ стартует в отборочном этапе Лиги чемпионов с предварительного раунда.

Предварительный раунд состоится в Исландии. В полуфинале этой стадии „Левадия“ сыграет с исландским „Викингуром“. В другом матче за выход в финал поборются „Ла Фиорита“ из Сан-Марино и „Интер“ из Андорры. Обе встречи пройдут 21 июня. Победитель финального матча, который пройдет 24 июня, в первом отборочном раунде ЛЧ сыграет со шведским „Мальме“.

В прошлом году „Мальме“ выступал на групповом этапе Лиги чемпионов, где занял последнее место в группе после туринского „Ювентуса“, лондонского „Челси“ и питерского „Зенита“.

Так же своих соперников по первому отборочному раунду Лиги конференций УЕФА узнали таллиннская „Флора“ и футбольный клуб „Пайде“. По результатам жеребьевки, „Флоре“ достался финский „Сейняйоки“, а „Пайде“ сыграет с „Динамо“ из Тбилиси.

Первые игры в первом отборочном раунде Лиги конференций УЕФА пройдут 7 июля, а ответные 14 июля.